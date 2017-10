Moonspell: Exklusive Lyricvideo-Premiere von ‘Evento’

Foto: Filipe Silva. All rights reserved.

Das Moonspell-Konzeptalbum über das große Erdbeben in Lissabon 1755 markiert den 13. Longplayer der portugiesischen Dark-Metaller, der am 03.11.2017 via Napalm Records erscheinen wird. Sämtliche Texte sind auf Portugiesisch gehalten, und jeder Song erzählt einen Teil der Katastrophe, die damals das Beinahe-Ende der Großstadt verursachte.

Sänger Fernando Ribeiro über ‘Evento’: “Das berühmteste Zitat des Marquis von Pombal (Sebastião José Carvalho e Melo), dem Minister des Königs, der gemeinsam mit der Bevölkerung Lissabons die Stadt aus ihrer Asche und den Ruinen in nur einem Jahr wiederaufbaute, lautet: ,Begrabe die Toten, sorge dich um die Überlebenden’.

‘Evento’ handelt von Schicksal, es ist ein Dialog zwischen der Erzählung von diesem Tag und der Gefühlslage der Einwohner von Lissabon – und der allmächtige Chor befiehlt mir, ruhig zu bleiben und Gottes Wille zu akzeptieren. Dieser Konflikt und die Entheiligung Lissabons ist einer der interessantesten Aspekte dieses verfluchten Tags. Ein Kampf, der Portugal dabei half, den Schritt aus dem Mittelalter heraus und in ein neues, helles Zeitalter hinein zu machen.”

Seht hier die exklusive Lyricvideopremiere von ‘Evento’:

Die Tracklist von 1755: