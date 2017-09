Moonspell: Exklusive Songpremiere von ‘Todos Os Santos’

Foto: Filipe Silva. All rights reserved.

Das Moonspell-Konzeptalbum über das große Erdbeben in Lissabon 1755 markiert den 13. Longplayer der portugiesischen Dark-Metaller, der am 03.11.2017 via Napalm Records erscheinen wird. Sämtliche Texte sind auf Portugiesisch gehalten, und jeder Song erzählt einen Teil der Katastrophe, die damals das Beinahe-Ende der Großstadt verursachte.

“Es gibt noch immer eine Menge Staatsoberhäupter, die sich für Heilige halten, mit einer heiligen Mission und von Gott auserwählt. In Wirklichkeit retten sie niemanden außer sich selbst. Dieser Videoclip zeigt genau das auf: Egal ob 2017 oder 1755 – selbst wenn alle Heiligen helfen, wird das nicht genügen”, erläutert Sänger Fernando Ribeiro.

Seht hier die Lyricvideopremiere von ‘Todos Os Santos’ (‘All Saints’):