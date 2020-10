Motörhead ACE OF SPADES Boxset + 24 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Die komplette Motörhead-Review-Rückschau während unserer "Motörhead-Wochen". Lest hier die Rezension zum Album MOTÖRHEAD von 1977!

Das Debüt, das eigentlich nie hätte erscheinen sollen und eher zufällig entstand. Selbst die Band glaubte nicht mehr daran, dass Motörhead eine Zukunft hätten. Dann kamen Frontmann Lemmy, Gitarrist "Fast" Eddie Clarke und Drummer Phil "Philthy Animal" Taylor unverhofft in den Genuss eines Studioaufenthalts und trümmerten in kürzester Zeit elf Lieder ein, von denen letztlich acht auf der ersten Scheibe landeten (das restliche Material erschien 1980 auf der EP BEER…