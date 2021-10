Motörhead: Bowie-Cover erreicht über 50 Millionen YouTube-Klicks

auch interessant

Einen kleinen Applaus an Motörhead, bitte. Die ‘Heroes’-Cover-Version von Lemmy Kilmister, Mikkey Dee und Phil Campbell erreichte diese Woche über 50 Millionen YouTube-Streams. Bereits 2017 erschien das Cover zu dem wohl bekanntesten Song der britischen Rock- und Pop-Legende David Bowie. Motörhead veröffentlichten ihre Version ursprünglich auf dem Kompilationsalbum UNDER CÖVER – einer Sammlung einiger der besten Cover der Band. Am Record Store Day im April 2018 wurde das Cover als 7″-Picture-Disc veröffentlicht, auf der zusätzlich der sogenannte ‘Heroes (The Wacken Family Choir Mix)’ enthalten ist.

UNDER CÖVER bei Amazon bestellen

Empfehlung der Redaktion Mikkey Dee ist heute ein freierer Drummer als früher Hard Rock Der jetzige Scorpions-Drummer Mikkey Dee zweifelt nachträglich an seinen Schlagzeug-Fähigkeiten während seiner Zeit bei King Diamond. ‘Heroes’ gehörte zu Lemmy Kilmisters Lieblings-Songs überhaupt. Aufgenommen und abgemischt während der „Bad Magic“-Sessions im Jahr 2015, war das Stück eines der letzten, die Motörhead gemeinsam aufnahmen.

„Es ist so ein großartiger Bowie-Song – einer seiner besten“, erzählt Phil Campbell. „Ich konnte mir nur Großes davon versprechen, und so war es auch. Lemmy liebte unsere Version.“ — „Er war sehr stolz darauf“, sagt Mikkey Dee. „Nicht nur, weil es so gut geworden ist, sondern weil es Spaß gemacht hat! Und das ist es auch, was Projekte wie diese ausmachen sollten.“