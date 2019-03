Motörhead bringen Doppel-7’’-Single raus

Viele Bands lassen sich den alljährlichen Record Store Day (2019: 13. April) etwas besonderes einfallen und bringen schicke Releases an den Start. So auch Motörhead – oder sagen wir korrekter: das Label vom Motörhead. BMG bringt eine Doppel-7’’-Picture Dics-Vinyl-Single auf den Markt – mit den A-Seiten ‘Bomber’ und einer neu gemasterten Version des originalen Single-Edits von ‘Overkill’.

Die Veröffentlichung soll auch das Rock’n’Roll-Jahr 1979 gefeiert werden, in dem Motörhead ihre wegweisenden Alben OVERKILL sowie BOMBER herausgebracht haben. Der enthaltene, bereits erwähnte originale Single-Edit von ‘Overkill’ war zuvor nur auf der A-Seite der 1979er Vinyle-Single des Songs drauf. Digital wird er heuer sogar schon am 8. März zu haben sein, was näher am ursprünglichen Erscheinungstag (10. März) liegt.

Das gute Doppel-Vinyl-Stück kommt wie gesagt als Picture Disc in der edlen Gatefold-Hülle. Darauf sind klassische Motörhead-Fotos zu sehen, die der Fotograf Paul Slattery 1979 geschossen hat. Ian „Lemmy“ Kilmister, „Fast“ Eddie Clarke and Phil „Philthy Animal“ Taylor posierten dafür vor dem Snaggletooth-Wandgemälde in der Harrow Road in Paddington, London.

Die vollständige Tracklist des Doppel-Vinyls liest sich wie folgt:

„Overkill“-Single

A-Seite: ‘Overkill’

B-Seite: ‘Too Late Too Late’

„Bomber“-Single

A-Seite: ‘Bomber’

B-Seite: ‘Over The Top’

Motörhead präsentierten sowohl ‘Overkill’ als auch ‘Bomber’ 1979 im britischen Fernsehen. Beide Auftritte bei „Top Of The Pops“ könnt ihr euch hier reinziehen: