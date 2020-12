Motörhead: Exklusiver Whisky 40Y Ace Of Spades

Foto: Whisky Tempel. All rights reserved.

Zum 40. Geburtstag von ACE OF SPADES gibt es nun einen überaus seltenen Tropfen. Der Motörhead 40Y – Ace Of Spades – XXXX – Anniversary Edition Whisky mit 44,6% in der 0,7l-Flasche ist ab dem 9. Dezember 2020 bestellbar.

40 Jahre ACE OF SPADES sind natürlich gleichbedeutend mit einer limitierten Auflage von nur 40 Flaschen. Der Motörhead Blended Scotch Whisky kommt stilgerecht in einer Holzbox und ist ausschließlich und exklusiv hier bestellbar.