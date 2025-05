Bald ist es endlich so weit: Lemmys Statue in seinem Heimatort Burslem (Stoke-on-Trent) wird enthüllt! Nachdem die Zeremonie noch vor Kurzem um einen Tag nach hinten verschoben werden musste, gibt es jetzt einen genauen Zeitplan. Neben der offiziellen „Lemmy Forever Stoke-On-Trent Ceremony” wird es am 9. Mai mehrere verschiedene Events für Motörhead-Fans in Burslem geben.

Biker-Begleitung und Ehrensalve

Die Beisetzungszeremonie soll diesen Freitag, 9.5.2025, pünktlich um 16:00 Uhr beginnen. Mit vor Ort wird unter anderem Motörhead-Gitarrist Phil Campbell sein, der die ehrenvolle Aufgabe haben wird, Lemmys Asche in seiner Statue zu platzieren. Die vom lokalen Steinmetz und Motörhead-Fan Andy Edwards hergestellte Statue zeigt einen jungen Lemmy aus dem Jahre 1981, als Motörhead am 1. August 1981 als Headliner des Heavy Metal Holocaust im Port Vale Stadium auftraten.

Auf ihrem Weg in das Stadtzentrum wird die Asche von einer Biker-Prozession begleitet, die sicherstellen wird, dass Lemmy ungestört seinen Ruheort erreicht. Neben anderen Festivitäten wird es unter anderem auch eine Ehrensalve im Namen des ehemaligen Motörhead-Frontmannes geben. Auch außerhalb der Zeremonie werden Besucher die Chance haben, Lemmy zu gedenken. Neben einer Ausstellung einzigartiger Fotos des Musikers wird abends unter anderem eine Versteigerung von einmaligen Motörhead-Gedenkstücken stattfinden.

Kulinarisches und musikalisches Programm

In den verschiedenen angrenzenden Gaststätten sollen Motörhead-Getränke ausgeschenkt werden, darunter die Old Post Office Bar und das Ale House. Auch das Market Place Café bietet Erfrischungen, darunter einen speziellen Motörhead-Roast des Tages.

Selbstverständlich darf es an solch einem Tag nicht an musikalischer Begleitung fehlen. So werden am 9. Mai gleich zwei Motörhead-Tribute-Bands in Burslem auftreten: Motörwrecked und Motörheadache. Weitere Infos findet ihr in der offiziellen Pressemitteilung.

—

