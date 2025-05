Bobby „Blitz“ Ellsworth ist ein Urgestein der US-amerikanischen Thrash Metal-Welt. Der Overkill-Frontmann feiert heute den für jeden Metalhead wichtigsten Geburtstag: Er wird 66(6) Jahre alt. In Bobby Blitz’ Leben gab es einige Momente, die beinahe dafür gesorgt hätten, dass er diesen Tag nicht mehr erlebt. Der Sänger ist ein zäher Kämpfer, der seit den frühen Achtzigern bei jedem Auftritt die gleiche Energie an den Tag legt.

Krebs, Schlaganfall, Lungenentzündung…

2002 wäre ihm dies fast zum Verhängnis geworden. Mitten im Set erlitt er einen Schlaganfall. In einem Interview mit Metal Rules erzählte er: „Das Schöne an einem Schlaganfall ist, dass man sich nicht daran erinnert. Ich kann nicht sagen, was er verändert hat, weil ich mich gar nicht daran erinnere, wie es früher war. Manchmal mache ich mir in die Hose, wenn jemand eine Mikrowelle anmacht. Wenn man ein Problem hat, kann man es von zwei Seiten betrachten. Entweder lebt man in seinem Problem, oder man kommt darüber hinweg. Ich bin darüber hinweggekommen. Im Nachhinein finde ich, dass es echt etwas gewesen wäre, während eines Overkill-Konzerts zu sterben.“

Das Lieblingsalbum von Bobby Ellsworth

Das war weder das erste, noch das letzte Mal, dass Blitz um seine Gesundheit kämpfte. 1998 wurde ihm während einer Notoperation ein Krebstumor an der Nase entfernt. 2014 landete er in einem Hamburger Krankenhaus, wo bei ihm eine schwere Lungenentzündung diagnostiziert wurde. Das war jedoch nicht genug: „Mir wurde gesagt, dass ich nur noch sechs Monate hätte. Ich war die ganze Nacht wach und habe mich gefragt, wem ich Geld schulde, oder wer mir noch etwas schuldet“, erzählte er in einem Interview mit Louder . „Das waren schreckliche zwölf Stunden. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Am nächsten Tag stellte sich alles als bloße Sprachbarriere raus – ich hatte sechs Monate Zeit, um meine Gewohnheiten zu ändern, damit ich nicht wieder im Krankenhaus lande.“

Ellsworth ist für seine Hartnäckigkeit bekannt, die sich nicht nur auf seine Gesundheit bezogen zeigt. Gemeinsam mit Bassist D.D. Verni ist er das einzige Overkill-Mitglied, das seit der Gründung 1980 Teil der Band ist. Auf die Frage, was für ihn das wichtigste Overkill-Album ist, antwortete er Metal Rules: „Eindeutig HORRORSCOPE (1991). Das war das erste Mal, dass D.D. und ich nur zu zweit gearbeitet haben. Bobby Gustafson war ein wichtiger Teil des Schreibens bis dahin. Nun hatte uns ein Drittel des Komponisten-Teams gefehlt. Diese Unbekannte ist für mich das Sprungbrett dahin, was Overkill heute ist.“

Nichts geht ohne Punk

Bobby Ellsworths hohe, teilweise schrille Stimme gilt als das Markenzeichen von Overkill. Die US-Amerikaner verbinden Metal mit Punk-Aggression, während sie stets dem Thrash treu bleiben. „Wir waren eine Coverband, die nur Punk-Songs gespielt hat“, erzählt der Sänger. „Ich glaube, dass wir diese Punk-Energie immer mit zu unseren Auftritten bringen. Vielleicht ist es das, was Overkill von anderen Thrash-Bands unterscheidet. Das ist einfach ein Teil von uns.“

METAL HAMMER wünscht alles Gute zum teuflischen Geburtstag, auf viele weitere Jahre!

