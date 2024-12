Overkill: D.D. Verni hat noch immer „Schulterprobleme“

Seit Ende August sind Overkill quasi nonstop auf Tour. Erst die Sommer-Festivals, dann eine eigene Headliner-Tournee, gefolgt von einer gemeinsamen Tour mit King Diamond und Night Demon. Nun muss man leider auch festhalten, dass einige der Herren allmählich in die Jahre kommen. Während sich Frontmann Bobby „Blitz“ Ellsworth laut eigenen Aussagen mit seinen 65 Jahren noch fit fühlt und in seinem „derzeitigen Zustand einfach weitermachen“ kann, sieht die Sache bei D.D. Verni etwas anders aus.

Empfehlung der Redaktion Overkill greifen auf Interimsbassisten zurück Thrash Metal Für ihre kommenden Konzerte müssen Overkill wohl oder übel auf einen Aushilfsbassisten zurückgreifen, während D.D. Verni eine Schulterverletzung auskuriert. Der 63-jährige Bassist hat schon seit Längerem mit Schulterproblemen zu kämpfen. Sein langjähriger Kollege „Blitz“ erklärt gegenüber Metal Mayhem ROC, dass Verni regelrecht „darauf drängt. Er darf spielen, aber die Wiederholung könnte dazu führen, dass die Rotatorenmanschette erneut reißt.“ Ellsworth erklärt weiter: „Das Problem, das er nun hat, ist, dass die rechte Seite jetzt schon zweimal gemacht wurde. Das ist also seine zweite Operation beziehungsweise das zweite Wiederanbringen der Manschette. Während das passierte, riss er sich die linke Seite.“

Einen Großteil der Europatournee habe D.D. jedoch mitgemacht. Für die Shows, bei denen er nicht dabei sein konnte, wurde bisher stets adäquater Ersatz gefunden. So halfen Christian Olde Wolbers (Ex-Fear Factory, Vio-lence), Christian „Speesy“ Giesler (Ex-Kreator) und David Ellefson (Ex-Megadeth) aus. Da ein Original aber nunmal ein Original ist, hoffen Vernis Band-Kollegen „dass er alles schafft, was auf uns zukommt.“

Empfehlung der Redaktion Overkill: Bittners Ausstieg kam wenig überraschend Thrash Metal Vor Kurzem gab Schlagzeuger Jason Bittner seinen Ausstieg bei Overkill bekannt. Seine Kollegen haben das jedoch kommen sehen. Das jüngste Overkill-Mitglied (nicht nur dem Alter nach) wurde im Interview auch thematisiert. Kurz nach dem Ausstieg von Jason Bittner vergangenen August, stellten Overkill Jeramie Kling (Venom Inc.) offiziell als neuen Schlagzeuger vor. Ellsworth zufolge habe Kling „etwas von dem Schwung zurückgebracht, den Overkill einmal hatten.“ Außerdem fügt er hinzu, dass der Drummer „nicht nur diesen bombastische, computerisierte Sound, sondern eher einen natürlicher Klang“ mitbringe. So bleibt nur die Hoffnung, dass Overkill diesen Schwung noch lange im Rücken haben und er zu D.D. Vernis Genesung beiträgt.

