Overkill: Bittners Ausstieg kam wenig überraschend

Anfang August verkündete Jason Bittner, Overkill nach sieben Jahren zu verlassen, um sich fortan auf seine anderen Projekte zu konzentrieren. Gegenüber Metal Injection kommentierte er seinerzeit: „Seit einiger Zeit jongliere ich neben Overkill mit ein paar Bands und wusste, dass irgendwann etwas in dieser Richtung passieren würde. Ich kann schließlich nicht an drei Orten gleichzeitig sein.“

Zu viele Töpfe

Empfehlung der Redaktion Overkill: Neues Album kommt nicht vor 2026 Thrash Metal SCORCHED ist gerade mal etwas über ein Jahr alt, und schon spricht Overkill-Frontmann Bobby "Blitz" Ellsworth über ein neues Album. Für die Kollegen von Overkill habe sich der Ausstieg angebahnt, wie Bassist D.D. Verni im Interview mit Capital Chaos TV verriet. „Wir wussten irgendwie, dass das kommen würde. Er hatte uns vor einiger Zeit gesagt, dass er bei zu vielen Dingen irgendwie ausgebrannt sei und seine Hände in zu vielen Töpfen stecken. Wir wussten, dass das kommen würde.“ Jedoch betonte auch Verni nochmals, dass es keinerlei böses Blut bei der Trennung gegeben habe. „Er hat uns nicht hängenlassen. Er hat seine Verpflichtungen mit uns erfüllt. Er sollte diese Europatournee machen, aber er konnte nicht. Am Ende war er dazu einfach nicht in der Lage.“

Ähnliches meinte auch Sänger Bobby „Blitz“ Ellsworth, als er kürzlich mit Moshpit Passion über die Umstrukturierungen und Pläne von Overkill sprach. „Er ist ein großartiger Schlagzeuger – versteh mich nicht falsch. Er ist ein guter Freund, aber man hatte einfach das Gefühl, dass eine Veränderung bevorsteht.“

Ende gut, alles gut

Ein Ersatztrommler war auch schnell gefunden, was Bittner damals ebenfalls ankündigte: „Keine Sorge – sie haben derzeit einen weiteren großartigen Schlagzeuger, der das Material bereits lernt, und er wird bereit sein, für die kommenden Tourneen in die Schlacht zu ziehen.“ Kurz darauf stellten Overkill Jeramie Kling (Venom Inc.) offiziell als Nachfolger an den Drums vor. Auch ihn hebt D.D. Verni noch einmal hervor: „Wir haben jetzt Jeramie in der Band, und er wird mit uns die King Diamond-Tour machen. Und so hat am Ende alles geklappt.“

