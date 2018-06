Alle Ring-Besucher können sich auf ein Wochenende mit anfänglichen Regenschauern und einer Temperatur um die 20° C einstellen.

Vom 01. bis zum 03. Juni 2017 findet wieder das Rock am Ring Festival statt. Um schon vorab zu wissen, ob man sich die anstehenden Konzerte in Gummistiefeln oder mit zehn Schichten Sonnencreme anschauen sollte, hier das Ergebnis unserer Stichprobe von vier Wetter-Portalen: [Letztes Update: Freitag 14.30 Uhr] Wetter.com: Gleich der erste Festival-Tag fällt ins Wasser. Bis 15.00 Uhr liegt noch eine amtliche Warnung der Stufe zwei vor Starkregen vor. Erste Zeltplätze gehen bereits baden. Die Temperatur liegt bei 17° C. Abends und in der Nacht wird es dann trockener, aber es bleibt bedeckt. Samstag klettert die Temperatur bis zu 21°…