In München entsteht eine neue, moderne Halle, in der künftig Liveshows und -Events stattfinden werden. Der Tour- und Konzertveranstalter Live Nation hat eine strategische Partnerschaft mit der Munich Arena geschlossen, welche in der Nähe des Flughafens gebaut wird. Laut Firmenangaben stellt „die richtungweisende Multifunktionshalle“ einen „Meilenstein in der Präsentation von Konzerten, Live-Entertainment-Veranstaltungen sowie spektakulären Events dar“. Ab 2029 sollen darin bis zu rund 20.000 Besucher Platz haben.

Geld nach Bayern

Der Standort der neue Live-Halle bei München ist ein Grundstück am Flughafen. Es grenzt an den Innovationsstandort LabCampus an und ist nicht weit von der S-Bahn-Haltestelle „Besucherpark“ entfernt. Demnach wird die Munich Arena gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Das Projekt ins Leben gerufen — sprich: „das Vorhaben in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Stadt und den zuständigen Genehmigungsbehörden in Hinblick auf die erforderlichen Planungen und Genehmigungen entwickelt“ — hat ein gewisser Lorenz Schmid, der auch als Geschäftsführer der Munich Arena fungiert.

AC/DC-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Die Verantwortlichen versprechen (sich) hierbei „neue wirtschaftliche Impulse für das gesamte Umfeld“: „Laut einer Deloitte-Studie wird bereits während des Baus eine Bruttowertschöpfung von rund 391 Millionen Euro erwartet. Nach ihrer Eröffnung wird die Arena eine jährliche Wertschöpfung von rund 354 Millionen Euro generieren und damit einen bedeutenden Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der gesamten Umgebung leisten.“

Live Nation will im Rahmen der langfristigen strategischen Partnerschaft mit der Munich Arena seine „umfangreiche Expertise“ als „einen wertvollen Beitrag zu diesem Projekt“ einbringen. Dabei kann Live Nation auf seine „jahrzehntelange Erfahrung im Besitz und Betrieb weltweiter Veranstaltungsstätten“ wie den Ziggo Dome (Amsterdam), die 3Arena (Dublin) und die Royal Arena (Kopenhagen) zurückgreifen.

Großes Potenzial

„Wir sind stolz darauf, Teil dieses wegweisenden Projekts in Bayern zu sein“, freut sich Tom Lynch, President Venues, Live Nation (EMEA). „Der rekordverdächtige Adele-Auftritt im letzten Sommer hat gezeigt, wie sehr die Menschen in München und Umgebung Live-Musik lieben, und wie groß das Potenzial der Region ist, sowohl nationale als auch internationale Künstler und Fans zu beherbergen. Diese neue Arena wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, neue und aufregende Events nach Bayern zu bringen. Die Region hat das Potenzial, ein kulturelles und Live-Entertainment-Zentrum im Herzen Europas zu werden, und wir freuen uns, zu ihrem Wachstum beizutragen.“

Lorenz Schmid ergänzt: „Gemeinsam mit meinem Team werden wir die Munich Arena mit voller Energie weiter erfolgreich vorantreiben, um der Region und den hier lebenden Menschen einen einzigartigen Ort für unvergessliche Live-Erlebnisse zu bieten, der national und international strahlt und als Impulsgeber für Kultur, Wirtschaft und Tourismus dient. Die langfristige, strategische Partnerschaft mit Live Nation stellt für uns den nächsten logischen Schritt dar und bringt wertvolle Expertise in unser Projekt. Diese Zusammenarbeit vereint die geballte Erfahrung und Expertise des weltweit führenden Unternehmens im Bereich Live-Entertainment und wird unser Projekt entscheidend stärken.“

Neues Zeitalter

Darüber hinaus fügt Marek Lieberberg (Geschäftsführer Live Nation GSA) an: „Endlich gibt es eine Arena, auf die Europa, Deutschland, Bayern und alle Fans seit Jahren gewartet haben. Mit der neuen Münchner Arena beginnt ohne Übertreibung ein neues Zeitalter, eine neue notwendige Konzert- und Entertainment-Erfahrung, die den komplexen Bedürfnissen von Besuchern und Stars in jeder Hinsicht gerecht wird.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

SWMUNICH; Architektur: 'POPULOUS Architects / HENN / Latz & Partner SWMUNICH; Architektur: 'POPULOUS Architects / HENN / Latz & Partner