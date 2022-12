Nach diversen Band-internen Streitigkeiten kamen Every Time I Die Anfang 2022 zu dem Schluss, fortan getrennte Wege zu beschreiten. Und obwohl kurze Zeit nach der Auflösung doch noch die Frage nach einer potenziellen Wiedervereinigung im Raum stand, sollte es nicht dazu kommen.

Die ehemaligen Every Time I Die-Gitarristen Jordan Buckley und Andy Williams wie auch Bassist Stephen Micciche und der Schlagzeuger Clayton „Goose“ Holyoak nehmen derzeit gemeinsam ein neues Album auf, während Sänger Keith Buckley allem Anschein nach eine neue Band formiert hat. Zumindest verriet er via Twitter, dass er seit September an neuem Material arbeitet und die neue Konstellation verdammt stark sein würde.

Empfehlung der Redaktion Unlösbare Differenzen: Every Time I Die lösen sich auf Metalcore Die Luft bei Every Time I Die ist endgültig raus. Die zwei zerstrittenen Blöcke finden nicht mehr zusammen und ziehen daher einen Schlussstrich. „Es bricht mir das Herz, dass ich mich dieses Jahr nicht auf ‚TID-mas‘ freuen kann. Aber ich kann euch versprechen, dass ihr 2023 wieder von mir hören werdet“, heißt es in dem Post. „Seit September nehme ich mit einer neuen Band Songs auf, und die neue Musik war noch nie so hart wie jetzt. Wir sehen uns im Pit.“

It’s heartbreaking not having TIDmas to look forward to, but looking beyond the Holidays I can promise you’ll see me again in 2023. I’ve been recording songs with a new band since September and the new music has never been heavier. See you in the pit.

— Keith (@deathoftheparty) December 2, 2022