Bei Every Time I Die hatten sich zuletzt zwei zerstrittene Parteien gebildet: Sänger Keith Buckley und der Rest der Band. Keith warf den anderen vor, ihn auszugrenzen und zu planen, ihn zu ersetzen. Im Herbst spielte die Band ein paar Shows ohne den Frontmann, der bei den beiden Heimspielen am 10. und 11. Dezember der Gruppe in Buffalo, New York jedoch wieder mitmischte. Doch nun veröffentlichten die Musiker eine Mitteilung darüber, dass sie sich nicht einigen konnten und von nun an getrennte Wege gehen.

„Das letzte Konzert von Andy [Williams, Gitarrist — Anm.d.A], Jordan [Buckley, Gitarrist], Steve [Micciche, Bassist] und Goose [Clayton Holyoak, Schlagzeuger] mit Every Time I Die war am 11. Dezember 2021“, heißt es in dem Statement. „Obgleich wir gehofft hatten, dass wir uns auf eine Stellungnahme einigen können, die die Wahrheit nachzeichnet, wurden wir heute informiert, dass etwas veröffentlicht werden sollte, auf das wir uns nicht geeinigt hatten, und das aus Ungenauigkeiten besteht und eine Erzählung spinnt, die nur einem nützt. Mit Keith direkt gab es keine Kommunikation. […]

Every Time I Die waren diese fünf Mitglieder. Und wir haben uns nie umstimmen lassen oder irgendwelche Veränderungen akzeptiert. Es ist einfach nichts Wahres daran, dass die Band mit einem neuen Sänger weitermacht. Zuletzt wären wir ohne jede einzelne Person, die die Band auf jedwede Art unterstützt hat, nicht da, wo wir heute sind. […] Wir sehen uns bald. Für immer dankbar: Andy, Jordan, Steve & Goose.“

Keith Buckely hat auf dieses Statement damit reagiert, indem er einen auf den 20. Dezember datierten Brief einer Anwaltskanzlei gepostet hat. Die Firma gibt darin an, von den anderen Mitgliedern von Every Time I Die beauftragt worden zu sein, eine „Trennungsvereinbarung“ zwischen ihnen und Buckley zustande zu bringen. Buckley wurde darin gebeten, sich bis zum 27. Dezember 2021 bei der Kanzlei zu melden, „um die geschäftlichen Bedingungen einer freundschaftlichen Trennung der Parteien zu besprechen“. Des Weiteren solle sich Keith nicht abfällig über die Gruppe äußern und vorerst keine Logos oder dergleichen der Band verwenden. Ob es mittlerweile besagte Trennungsvereinbarung zwischen Buckley und dem Rest der Formation gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.