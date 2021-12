Every Time I Die: Differenzen mit Sänger Keith Buckley

Nachdem Every Time I Die-Frontmann Keith Buckley öffentlich zugab, stark unter mentalen gesundheitlichen Problemen zu leiden und die übrigen Tour-Auftritte aufgrund dessen nicht leisten zu können, entschieden sich die übrigen Band-Mitglieder dafür, die Shows ohne ihren Sänger durchzuziehen. Stattdessen sollen Fans die Bühne betreten und die Passagen des Vokalisten übernehmen.

now that I have seen the “official statement” indicating that ETID is finishing the tour without their singer, I think I’m ready to tell you all a little bit about exactly WHY my mental health has had to become a priority over ETID. and trust I have receipts — keith buckley (@deathoftheparty) December 3, 2021

„Während ich gestern in einem Nebenraum meditierte, hörte ich zufällig, wie mein eigener Bruder einem Außenstehenden erzählte, dass ETID schon seit geraumer Zeit darüber nachdenken, mich zu ersetzen. Ich dachte, sie wären meine treuesten Unterstützer. Aber Jordan hatte gelogen. Seine Sorge war ein gerissener Trick. Ihre Aussagen sind der Beweis.“ In einem weiteren Twitter-Beitrag heißt es: „Getrennt zu reisen, weg vom Alkohol und den Verhaltensweisen derer zu sein, die sich für den Alkohol entscheiden, hat mir Seelenfrieden gebracht und mich zum besten Künstler gemacht, der ich je war. Ich liebe die ETID-Gemeinschaft und habe endlich das Gefühl, etwas Sinnvolles zurückgeben zu können, und das werde ich auch weiterhin tun.“

Rauswurf eventuell vorprogrammiert?

In seinem letzten Post erklärt Buckley, er müsse sich vor seinem eigenen Bruder schützen, der ihm scheinbar in den Rücken fällt. „Von einer Band, die ich 20 Jahre lang aufgebaut habe, geächtet zu werden, weil ich die Entscheidung getroffen habe, alles zu tun, was nötig ist, um ein guter Mensch zu sein, schmerzt mich zutiefst, aber glaubt mir, wenn ich sage, dass ich geistig so fit bin wie nie zuvor. Diese Entscheidung habe ich getroffen, um mich vor meinem eigenen Geschwisterchen zu schützen.“

being ostracized from a band I have built for 20 years because I made a decision to do whatever it took to be a good Human Being hurts me deeply, but trust me when I say I am the most mentally fit I have ever been. this decision was made to protect myself from my own sibling — keith buckley (@deathoftheparty) December 3, 2021

Ob nun der Posten von Keith Buckley gefährdet ist, bleibt unklar. Kommende Woche soll der Frontmann allerdings in seiner Heimatstadt mit Every Time I Die auftreten.