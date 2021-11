Julia Eisen, die ältere Schwester von Paul Stanley, beschimpft den Kiss-Sänger und -Gitarristen öffentlich als „opportunistischen, egoistischen Bastard“ und „Drecksack“, der „hoffentlich in die Hölle kommt“. Und das, weil er sie angeblich nicht über den kürzlichen Tod ihres Vaters informiert haben soll.

Am 07. November 2021 enthüllte Stanley, dass sein Vater, Wiliam Eisen, im Alter von 101 Jahren verstorben ist. „Mein Vater Wiliam Eisen hat diese Erde nach 101 Jahren und sieben Monaten verlassen", heißt es in seinem Statement. „Sein Wissensdurst war ungebrochen. Er konnte über praktisch jedes Thema sprechen. Sein Stolz auf meine Errungenschaften war herzerwärmend, ebenso wie seine Liebe zu meiner Familie. Er sagte, er würde immer bei mir sein und das wird er auch."

My dad William Eisen has left this earth after 101 years & 7 months. His thirst for knowledge never wained. He could speak on virtually any subject. His pride in my accomplishments was heartwarming as was seeing his love of my family. He said he’d always be with me and he will. pic.twitter.com/uKWHP9Okax

