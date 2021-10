Kiss-Ikone Paul Stanley teilt kürzlich die Nachricht vom Tod seines Freunds über die Sozialen Medien mit. Am 16. Oktober 2021 verstarb Francis Stueber mit 52 Jahren, der seit geraumer Zeit als Stanleys Gitarrentechniker fungierte und gleichermaßen enger Freund der Band war. Zu dem gemeinsamen Foto von Stanley und Stueber schreibt der Musiker:

Empfehlung der Redaktion Gene Simmons stürzt bei Kiss-Konzert fast von der Bühne Hard Rock Kiss-Basser und Sänger Gene Simmons kann sich bei einem Konzert in Tampa, Florida, gerade noch rechtzeitig vor einem Sturz von der Bühne retten. „Mein lieber Freund, Kumpel und Gitarrentechniker seit zwanzig Jahren, Fran Stueber, starb gestern plötzlich an COVID. Sowohl auf als auch abseits der Bühne war ich in vielerlei Hinsicht auf ihn angewiesen. Meine Familie liebte ihn genauso sehr wie ich. Er war so stolz auf seine Frau und seine drei Jungs, wie sie es auch auf ihn waren. Ich bin wie betäubt.“

My dear friend, buddy and guitar tech for 20 years, Fran Stueber died yesterday suddenly of Covid. Both on and offstage I depended on him for so much. My family loved him as did I. He was so proud of his wife and 3 boys as they were of him. I’m numb. pic.twitter.com/RvwUGpFt0X

— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) October 17, 2021