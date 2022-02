Nach Rettung: Britisches Museum lässt Sabaton Kanone abfeuern

Der ein oder andere mag sich noch an die gemeinnützige Aktion von Sabaton im Mai 2019 erinnern: das Heugh Battery Museum in England steht aufgrund fehlender finanzieller Mittel kurz vor der endgültigen Schließung. Das konnten die metallischen Geschichtsliebhaber nicht zulassen und starteten darauf die Aktion des Verkaufs eines limitieren T-Shirts. Über 4.000 Britische Pfund konnten sie mit der Aktion sammeln und schießen damit weit über das Crowdfunding-Ziel des Museums hinaus.

Aufgrund der Pandemie und der Albumaufnahme bot sich den Schweden noch keine Gelegenheit, das britische Museum des Ersten Weltkriegs zu besuchen. Das soll sich allerdings ändern: Am 4. März wird ihr zehntes Studioalbum THE WAR TO END ALL WARS auf den Markt kommen. Am Vorabend der Veröffentlichung möchten sie dem Museum in England persönlich einen Besuch abstatten.

Eine besondere Ehrung für das Engagement

Dafür hat sich die Heugh Battery Museumsleiterin, Diane Stephens, etwas ganz Besonderes für Sabaton ausgedacht: Neben der offiziellen Einladung soll es dem Gitarristen Chris Rörland ermöglicht werden, den Ordnance Quick Firing 25-Pfünder abzufeuern. Es ist ein originales, britisches Feldgeschütz aus dem Zweiten Weltkrieg, welches ein Plätzchen in besagtem Museum gefunden hat. Tatsächlich wird sie heute noch zu feierlichen wie auch öffentlichen Anlässen als Salutkanone verwendet – wie zum Beispiel am Remembrance Sunday, zum Jubiläum der Queen und weiteren Feierlichkeiten.

Chris Rörland, der im Artillerieregiment A9 in der Bodengarnison diente, ist ein schwedischer Veteran. Als erster nichtbritischer Armeevetertan darf er das Geschütz abfeuern.

Nicht nur das Museum, auch der Ort des geschichtsträchtigen Hauses ist besonders. Es steht auf dem einzigen Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs im Vereinigten Königreich. Drei deutsche Schiffe eröffneten am Morgen des 16. Dezember 1914 das Feuer. Über die Jahre verlor dieser Ort an Bedeutung, bis Freiwillige die Anlage 1999 von der örtlichen Behörde erwarben. Mit Unterstützung wurde das Museum 2008 eröffnet. Heute steht die Stätte unter Denkmalschutz.

Alles zum Sabaton-Album THE WAR TO END ALL WARS findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Märzausgabe 2022

Wir haben Sabaton-Frontmann Joakim Brodén zur Wertung diverser METAL HAMMER-Titelseiten gebeten. Das spaßige Ergebnis könnt ihr hier betrachten:

