Zum 30. Jubiläum des schwarzen Albums reichen Metallica schon mal vier neue Fassungen ihres Klassikers ‘Sad But True’ — unter anderem von St. Vincent.

[Update vom 23.06.2021:] Metallica bringen bekanntlich ihr wegweisendes schwarzes Album anlässlich des 30. Geburtstags der Platte in diversen edlen Editionen am 10. September neu auf den Markt. Im Vorfeld dessen hauen die "Four Horsemen" schon mal ein paar Appetitanreger raus -- wie zum Beispiel vier neue ‘Sad But True’-Versionen (Videos siehe unten). Da wäre zum einen eine alternative Aufnahme von ihnen selbst. Des Weiteren gibt es drei Coverversionen von THE METALLICA BLACKLIST zu hören -- als da wären die Neuinterpretation der angesehenen Indie-Künstlerin St. Vincent, die Live-Fassung des britischen Singer-Songwriters Sam Fender sowie die Version des US-Musikers Jason Isbell. Alle…