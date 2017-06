Nachruf: Daniel van Drongelen

Die Musikszene trauert um einen sympathischen Menschen, der sein Leben voller Überzeugung der Musik gewidmet hatte: Daniel “Danny” van Drongelen, ist am 02.06.2017 im Alter von nur 47 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben.

Van Drongelen, auch bekannt als Bidi, war niederländischer Booker, Band-Manager sowie selbst Musiker (unter anderem Astrosoniq) und in der europäischen Rock- und Metal-Szene seit über zwanzig Jahren aktiv. Mit seiner Firma Bidi Bookings arbeitete er mit Bands wie beispielsweise The Devil’s Blood, Saint Vitus, Ghost, In Solitude, Lightning, Vanderbuyst, Sisters Of Suffocation, Sun Characters, Dario Mars And The Guillotines und vielen weiteren. Zudem war er seit einigen Jahren fester Bestandteil des Roadburn Festival.

Bidi verfügte über ein fundiertes Musikwissen, war bekannt dafür, sehr gerne zu reden und gut Geschichten zu erzählen sowie ein großartiger Mentor und guter Freund für viele. Aussagen aus seinem Umfeld zufolge sei er eine bemerkenswerte Person gewesen, “immer leidenschaftlich, äußerst energisch, mit einem großen Herzen am richtigen Fleck.”

Unser tiefstes Beileid geht an seine Familie und Freunde. Ruhe in Frieden.