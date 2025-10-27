Toggle menu

Unruly Child- und Ex-King Kobra-Sängerin Marcie Free ist tot

NOTTINGHAM, UNITED KINGDOM - OCTOBER 23: Vocalist Marcie Free of American AOR group Unruly Child performing live on stage ...
Marcie Free mit Unruly Child live beim Firefest in Nottingham am 23. Oktober 2011.
Foto: Future Publishing via Getty Imag, Classic Rock. All rights reserved.
von
Unruly Child- und Ex-King Kobra-Sängerin Marcie Free ist verstorben. Band-Kollege Jay Schellen meldet sich zu Wort.
Am 24. Oktober meldete sich Unruly Child-Schlagzeuger Jay Schellen mit schlechten Nachrichten auf Facebook: Marcie Free ist tot. Die Sängerin wurde 71 Jahre alt.

In seinem Facebook-Post schrieb Schellen: „Ich fand keine Worte, als ich letzte Nacht hörte, dass meine Freundin und Band-Kollegin bei Unruly Child, Marcie Free, verstorben ist. Es bricht mir das Herz. Bruce (Gowdy, Gitarre), Guy (Allison, Keyboard) und Larry (Antonio, Bass), die wie eine Familie für mich sind, sind erschüttert über den Verlust unserer Marcie. Wir gründeten Unruly Child gemeinsam 1992 und führten unsere Freundschaft und unser musikalisches Schaffen über die Jahre bis zu diesem Tag fort. Marcie war ein wahres Wunder.

Sie hatte eine unvergleichliche Stimme ohne Grenzen, war ein einzigartiges Talent und eine der offensten, schönsten Seelen, die ich je gekannt habe. Ich bin am Boden zerstört und mir fehlen die Worte. An meine Band-Kollegen Bruce, Guy und Larry: Ich liebe euch, und ich liebe dich auch Marcie, du warst immer schon ein Engel, jetzt hast du deine Flügel.“

Ex-Bandkollege meldet sich zu Wort

Auch Schlagzeuger und King Kobra-Gründungsmitglied Carmine Appice, mit dem Free bis 1986 gemeinsam bei King Kobra spielte, meldete sich zu Wort: „Ich bin sehr traurig darüber, dass meine gute Freundin Marcie/Mark Free verstorben ist. Was für eine tolle Person mit einer tollen Stimme. Wir waren Freunde seit 1982 bis zu diesem Tag. Ich weiß nicht, wie sie gegangen ist. Ich habe noch vor zwei bis drei Wochen mit ihr gesprochen und sie wirkte okay. Es tut mir sehr leid, dass sie verstorben ist. Was sie als Mark Free bei Kobra King geleistet hat, war unglaublich. Wir nehmen im Moment einen neuen King Kobra-Song auf, ‘Changes’, ein Air Supply-Song. Ich möchte ihn Marcie widmen, weil wir King Kobra gemeinsam gegründet haben und die Band auch ein Teil ihres Vermächtnisses ist. RIP meine gute Freundin. Es tut mir so leid, dass du gehen musstest.“

Mutig im Leben

Bekannt wurde Marcie Free unter dem Namen Mark Free, als Stimme der Band King Kobra. Sie verließ die Band 1986. Nach ihrem Austritt bei King Kobra widmete sich Free unter anderem ihrer Solokarriere, bis sie 1992 Unruly Child mitbegründete.

Kurz darauf, im Jahr 1993, kam Free als Trans-Frau heraus. Sie gab bekannt, unter Geschlechtsdysphorie zu leiden und änderte ihren Namen zu Marcie Michelle Free. Diesen mutigen Schritt, ihrer wahren Identität treu zu werden, beschrieb sie als „Entscheidung zwischen Leben und Tod“.

Nach ihrer Trennung 1993 vereinten sich Unruly Child 1998 wieder, allerdings mit Sänger Kelly Hansen als neue Besetzung am Mikrophon. 2010 kehrte Free zu Unruly Child zurück. Die Band veröffentlichte seitdem sechs weitere Studioalben. Zuletzt brachten sie 2020 OUR GLASS HOUSE heraus.

