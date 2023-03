Mötley Crüe: Nikki Sixx reagiert auf Appice-Vorwürfe

Nikki Sixx beim Mötley Crüe-Konzert am 21. Februar 2023 in Monterrey, Mexiko

Gerade erst geriet Schlagzeuger Carmine Appice mit Aussagen über seinen Freund Mick Mars in die Schlagzeilen. Darin nennt er neue Gründe für den Ausstieg des Gitarristen bei Mötley Crüe. Unteranderem soll Mars nicht glücklich damit gewesen sein, auf der „The Stadium Tour“ nur Playback gespielt haben zu dürfen.

Empfehlung der Redaktion Carmine Appice nennt neue Gründe für Mick Mars‘ Ausstieg Glam Metal Gitarrist Mick Mars nimmt nicht an Mötley Crües aktueller Stadiontournee teil. Carmine Appice verriet in einem Interview nun weitere Gründe dafür. Während Mick Mars zu den Vorwürfen, die Appice in seinem Namen an die Presse weitergab, weiter schweigt, reagierte nun Mötley Crüe Bassist und Gründer Nikki Sixx via Twitter: „Ein abgewrackter Schlagzeuger will für uns sprechen? Und die Widerlinge von der Presse machen mit, um mit Lügen Geld zu machen? Willkommen in der traurigen neuen Welt des ‘SIEH MICH AN SIEH MICH AN’. Für uns geht’s jetzt erst mal auf Stadion Tour nach Europa, Australien, Japan, etc.“

Nikki Sixx feuert gegen Appice und die Presse

Neben dem voraufgenommenen Konzertkonzept der Mötley Crüe-Amerika-Tournee im letzten Jahr, äußerte sich Carmine Appice auch zum Tour-Verhalten von Sixx, Lee und Neil. So hätten der verschwenderische Lebensstil, das ständige Fliegen und Auflebenlassen des alten Rock-Star-Kults mit zu Mars‘ Entscheidung geführt, nicht mehr Teil der Band sein zu wollen.

Empfehlung der Redaktion Mötley Crüe: Nikki Sixx will bis 2031 weitermachen Glam Metal Mötley Crüe haben derzeit so viel Spaß an ihren Liveshows, dass Bassist Nikki Sixx am liebsten bis zum 50. Jubiläum der Gruppe weitermachen würde. „Ich liebe es wie Menschen FÜR uns sprechen statt MIT uns. Deshalb verliert die Presse an Glaubwürdigkeit. Sie drucken offensichtlich BS, mit dem sie werben und Geld verdienen, wir machen bei diesem Clickbaiting aber nicht mit. Wenn die Wahrheit herauskommt, dann von UNS.“, teilte Nikki Sixx in einem weiteren Tweet der Öffentlichkeit mit.

Da diese Anschuldigungen nun aus dem Mund von Carmine Appice und nicht Mick Mars stammen, bleibt unsicher, was an dieser Stelle wirklich der Wahrheit entspricht.

