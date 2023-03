Bei den zweifelhaften Reaktionen mancher Leute zu einem neuen Pink Floyd-Logo mit Regenbogen weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll.

Pink Floyd sind eine der einflussreichsten Bands der Geschichte -- unter anderem im Prog-Bereich. Doch das heißt nicht automatisch, dass alle Fans von David Gilmour und Co. komplett im Bilde über die Briten sind. Derzeit bereitet sich die Gruppe auf die Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum ihres Albummeilensteins THE DARK SIDE OF THE MOON vor. Zum Beispiel hat die Formation ein Boxset angekündigt, das am 24. März erscheinen soll. Außerdem wurde ein passendes Logo entworfen (siehe oben), worüber sich nun tatsächlich Leute empören. Weil darin ein Regenbogen ist. Brett vorm Kopf Der Regenbogen ist bekanntlich unter anderem ein Symbol für Diversität,…