Napalm Death: Shane Embury lobt Ronnie James Dio

Foto: Sight Of Sound. All rights reserved.

Napalm Death-Bassist Shane Embury war zu Gast in der BBC-Sendung ‘The Rock Show With Johnnie Walker’ und sprach dort über die Bedeutung von Ronnie James Dio. Eine persönliche Begegnung habe diese für den Musiker noch einmal erhöht, wie er in dem Gespräch betont.

Ronnie James Dio mochte Napalm Death

„Ich bin Ende der Siebziger Jahre auf Ronnie James Dio gestoßen, als ich Rainbow hörte“, erinnert sich Shane. „Ich habe Headbanging-Wettbewerbe zu ‘Stargazer’ (RISING, 1976 – Anm.d.A.) veranstaltet. Seine Stimme war absolut unglaublich, seine Texte fantastisch. Was soll ich sagen? Er war alles, was ich mir damals im Heavy Metal vorgestellt hatte. Jahre später lernte ich ihn kennen, als er in Birmingham für Heaven And Hell sang, und wir unterhielten uns wirklich mehrere Minuten lang. Er erzählte mir, dass er Napalm Death gehört hat und wie sehr er uns mochte. Anschließend legte er seine Hand auf meine Schulter und sagte: ‚Shane, gib niemals auf, lass niemals nach.‘ Und das hat ihn für mich sogar noch wichtiger gemacht.“

Shane ergänzt: „Ich habe ein paar Bier getrunken. Ich habe mich für ein paar Momente hingesetzt und mich gefasst. Ein paar Tränen traten aus meinen Augen. Und ich dachte nur daran, was für ein netter Kerl Ronnie James Dio ist. Und als ich am nächsten Tag den Song ‘Children Of The Sea’ (HEAVEN AND HELL, 1980 – Anm.d.A.) von Black Sabbath hörte, wurde mir dieser Song immer wichtiger. Er ist mein Rock-Gott Nummer eins, Ronnie James Dio.“

