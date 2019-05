Nebula: Exklusive Songpremiere von ‘Man’s Best Friend’

Über zehn lange Jahre ist es her, dass die legendären Nebula ihr letztes Album, HEAVY PSYCH, veröffentlicht haben. Nach Line-up-Veränderungen, frühen Demoveröffentlichungen, Re-releases sowie raren Shows ist es umso erfreulicher, dass die Desert Rock-Pioniere nun wieder vollends durchstarten und ihr brandneues Album mit dem Titel HOLY SHIT am 7. Juni 2019 auf dem Kult-Fuzz Rock-Label Heavy Psych Sounds Records veröffentlichen!

Die Band rund um Eddie Glass, welche sich einst 1997 aus ehemaligen Fu Manchu-Mitgliedern zusammentat und zu Vorreitern der Stoner Rock-Szene zählt, stellt heute einen ersten Song aus ihrem kommenden, sechsten Studioalbum HOLY SHIT vor.

„Basically ‘Man’s Best Friend’ is the retelling of a millennia old story of a non-terrestrial being who saw great potential in mankind and sought to advance it with the gift of knowledge“, erklärt die Band. „It’s also a high energy rocking song and if we’d sung about pixies, cupcakes and rainbows it would just sound plain stupid… or would it?“

Die erste Single zu besagtem ‚Man’s Best Friend‚, dem Opening Song aus Nebulas kommendem HOLY SHIT, feiert heute bei uns exklusive Premiere. Zum Wüsten-Trip geht es hier entlang:

HOLY SHIT Tracklist:

Man’s Best Friend Messiah It’s All Over Witching Hour Fistful Of Pills Tomorrow Never Comes Gates Of Eden Let’s Get Lost The Cry of A Tortured World

HOLY SHIT erscheint am 07.06.2019 über Heavy Psych Sounds auf CD, Vinyl und Digitalen Formaten, und ist ab sofort HIER vorbestellbar!

Nebula: