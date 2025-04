In der Metal-Welt sind Dokumentarfilme aktuell gang und gäbe. Jetzt ist der Hype auch im Punk angekommen. Mit ‘Wired For Chaos’ möchte Regisseur Rex Miller die Geschichte von Harley Flanagan, Gründungsmitglied der New Yorker Hardcore-Legenden Cro-Mags, auf die große Leinwand bringen.

Gewalt, Ruhm und Trauma

‚Wired For Chaos’ verspricht aber mehr zu sein als eine durchschnittliche fade Autobiografie. Denn schon als Kind erlebte Harley Flanagan mehr als die meisten Erwachsenen. Das beteuert auch die entsprechende Pressemitteilung: „Inmitten einer harten Kindheit in der niedergebrannten Lower East Side tauchte der Musiker Harley Flanagan mit elf Jahren als Schlagzeuger der Band seiner Tante, den Stimulators, in der Punk-Szene auf.

Der Gründer der Cro-Mags erzählt seine unglaubliche Geschichte, während Interviews mit Hard-Rockern und Ikonen wie Flea, Ice-T, Henry Rollins, Anthony Imperioli und Überraschungsgästen weitere Einblicke geben. Mit düsteren Aufnahmen aus der New Yorker Musikszene der Siebziger- und Achtziger Jahre zeigt dieser leidenschaftliche Film Harleys Wandel vom Chaos zum Frieden, angetrieben von Musik, Familie und persönlichem Wachstum.“

Ein erster Trailer erschien bereits am 7. April auf Youtube. Der Dokumentarfilm selbst, soll am 20. Juni im Kino erscheinen.

