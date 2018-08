Neues von Bring Me The Horizon

Bring Me The Horizon bei Rock im Park 2016

Eins muss man Bring Me The Horizon lassen, lahme 0815 Albumankündigung kommen den Engländer nicht in den Sinn. Bevor es also eine eindeutige Nachricht zu neuem Material gibt, startet zunächst die wilde Promo-Schnitzeljagdt, bei der fleißig an allen Ecken wie wild interpretiert und spekuliert werden kann.

Mittlerweile gibt es aber Klarheit! Die Band veröffentlichte eine erste Single namens ‘Mantra’. Diese lässt erkennen, dass Bring Me The Horizon für ihr neues Material erneut eine einschneidende Klangveränderung durchgemacht haben.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=hvZxPWmnqeo Video can’t be loaded: Bring Me The Horizon – MANTRA (Official Audio) (https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=hvZxPWmnqeo)

Einen Termin für einen Nachfolger zu THAT’S THE SPIRIT und neue Tourdaten legte die Band nun nach. Demnach wird das sechste Studioalbum unter dem Titel AMO am 11. Januar 2019 erscheinen.

Dieses wurde den Sommer über in Los Angeles geschrieben und aufgenommen, um die Produktion kümmerten sich Oli Sykes und Jordan Fish gemeinsam.