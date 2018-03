Zu Nightmarer erster LP brachte Gitarrist Simon Hawemann folgendes zu Wort:

„Es ist an der Zeit, CACOPHONY OF TERROR in der Form zu entfesseln, in der es gespielt werden soll … Alle zuvor veröffentlichten Singles sind lediglich Teile des Puzzles, aber das gesamte Album zeigt ein komplettes Bild von dem, was wir sind versuchen, mit unserer Musik zu vermitteln: Paranoia, Selbstzerstörung, reines Elend und Tod.

Im Gegensatz zu den meisten Extreme Metal-Wesen haben wir uns für eine totale Klangwand entschieden – um die erdrückende Schwere zu betonen, welche den Protagonisten der Geschichte auf dieser Platte niederschlägt, bis alles Lebens aus ihm entwichen ist. Jetzt geh und bade im Elend von CACOPHONY OF TERROR!“

Tracklist: