Marko Hietala hat 2025 viel vor. Der einstige Nightwish-Metaller bringt mit ROSES FROM THE DEEP sein zweites Soloalbum raus.

Der frühere Nightwish-Bassist und -Sänger Marko Hietala hat just sein neues Soloalbum angekündigt. Das gute Stück trägt den Titel ROSES FROM THE DEEP und wird am 7. Februar 2025 erscheinen. Die Platte ist der Nachfolger seines 2020 erschienenen Debüts PYRE OF THE BLACK HEART (bereits 2019 in finnischer Version als MUSTAN SYDÄMEN ROVIO veröffentlicht). Unter die Haut Laut Angaben der Plattenfirma Nuclear Blast ließ sich Marko Hietela dabei von Mythen, der Natur und dem Menschsein inspirieren. Musikalisch verbinde ROSES FROM THE DEEP Progressive Rock, Folk und Symphonic Metal. So stelle die Scheibe "eine Reise in die verborgenen Schichten unserer Gefühle…