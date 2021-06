Nikki Sixx veröffentlicht neue Autobiografie

Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx wird im Herbst sein neuestes Buch ‘The First 21: How I Became Nikki Sixx’ veröffentlichen. Die neue Autobiografie erscheint — zunächst nur auf Englisch — am 19. Oktober bei Hachette Books. Darin erzählt der 62-Jährige seine ersten 21 Lebensjahre beziehungsweise die Vorgeschichte zu seinen Glam Metal-Eskapaden bei Mötley Crüe.

Kindheits- und Jugendjahre

„Ihr habt die Fabeln des Exzess und der Ausschweifungen gehört“, kommentiert Nikki Sixx. „All die Höhen und Tiefen, die mit der Rock’n’Roll-Berühmtheit und meinem Leben in einer der größten Bands der Welt einhergehen. Dies ist die Geschichte, die ihr noch nicht gehört habt. Diejenige, die zu diesen Geschichten hinführt. Es ist die intime, persönliche Geschichte davon, wie aus einem unschuldigen Bauernjungen aus Idaho mit einem brennenden Traum und einer flammenden Leidenschaft — für Musik, Liebe und Ruhm — der berüchtigte Nikki Sixx wurde. Ich glaube, die ersten 21 Lebensjahre haben viel mit dem Formen desjenigen zu tun, zu dem wir werden. Dies sind meine ersten 21 Jahre. Und es ist meine Hoffnung, dass sie euch begeistern und dazu inspirieren, in eure größten Träume zu investieren.“

Mary Ann Naples von Hachette Books: „Ob du ein Mötley Crüe- oder Nikki Sixx-Fan bist oder nicht, ob du nach Memoiren suchst, die dich zurück in die Siebziger und frühen Achtziger bringen und dich wieder mit der Vinylsammlung bekannt machen, die deine Eltern in den Neunzigern rausgeschmissen haben, das ist dein Buch. Themen wie dich selbst kennenlernen und Kontrolle über deine Identität übernehmen finden sicher auch in den immer noch neuen 2020ern Resonanz.“

