Nirvana-Klassiker: Elektrogeschäft-Auftritt von 1988 nahezu komplett

Foto: Screenshot via YouTube. All rights reserved.

Im Winter 1988 noch in der Besetzung Kurt Cobain (Gesang, Gitarre), Krist Novoselić (Bass) und Dale Crover (Schlagzeug) unter dem Band-Namen Ted Ed Fred unterwegs, hatten die drei am 23. Januar 1988 mit Produzent Jack Endino in den Reciprocal Recording Studios in Seattle, Washington, ein erstes Demo mit zehn Stück aufgenommen.

Danach spielten sie live im Community World Theater in Tacoma, Washington. Am Tag darauf trafen sich Ted Ed Fred dann in einem Elektrogeschäft, um dort Videos für die Songs ‘If You Must’ und ‘Paper Cuts’ aufzunehmen – von dieser Session gab es im Internet schon einige Fragmente zu begutachten.

Nun hat Videoarchivist Mike Ziegler alles bisher Verfügbare zusammengeschnitten. Man kann davon ausgehen, dass es kein weiteres Material gibt, aber Ziegler ist weiterhin auf der Suche nach weiterem historischen Material.

Freut euch auf 17 Minuten Ted Ed Fred, prä-Nirvana at its best:

Am Abend des 24. Januar 1988 gab die Band noch ein Konzert in Aberdeen, Washington: