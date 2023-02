Oli Sykes (BMTH) trifft Till Lindemann (Rammstein) in Berlin

Schüttelten sich kurz die Hand: Rammstein-Sänger Till Lindemann und Bring Me The Horizon-Frontmann Oli Sykes

Bring Me The Horizon (BMTH) touren gerade durch Europa. Und das Gastspiel in Berlin am 3. Februar hat sich einer der prominentesten Berlin angeschaut. So zog sich Till Lindemann die Live-Show der britischen Metalcore-Formation rein. Doch nicht nur das: Bevor das Quartett auf die Bühne ging, nahm sich der Rammstein-Frontmann einen kurzen Moment Zeit, um BMTH-Sänger Oli Sykes „Hallo!“ zu sagen und die Hand zu schütteln.

Kurzes Tête-à-Tête

Dies hat Sykes in einer zwischenzeitlichen Instagram-Story berichtet (siehe Video unten). Darin erzählt der 36-Jährige, was er an diesem Tag bislang so alles gemacht hat. Zunächst ließ sich Oli eine neue Tätowierung stechen. Dann kehrte er zur Max-Schmeling-Halle zurück. Und dann traf er für geschlagene „34 Sekunden“ Rammstein-Stimme Till Lindemann, wie der Bring Me The Horizon-Musiker zu Protokoll gibt. Anschließend traf sich Oli Sykes offenbar noch mit seinem Cousin. Im Netz schießen nun Spekulationen darüber ins Kraut, was die beiden Metaller zusammenführt.

Zum einen stellt man sich die Frage, ob Till Lindemann und Oli Sykes womöglich eine Kollaboration planen. Komplett abwegig erscheint diese Idee gewiss nicht. Immerhin hat der Rammstein-Sänger immer wieder mit anderen Künstlern gemeinsame Songs aufgenommen, darunter mit der französischen Liedermacherin Zaz und dem Violinisten David Garrett. Auch Bring Me The Horizon sind musikalischen Kooperationen nicht abgeneigt, wie unter anderem der gemeinsame Auftritt mit Ed Sheeran bei den Brit Awards zeigt. Die andere Möglichkeit wäre, dass Lindemann einfach auf den Sound von BMTH abfährt. Es bestehen durchaus ein paar klangliche Gemeinsamkeiten zwischen Rammstein und Bring Me The Horizon.

