Till Lindemann im Duett mit Sharon Kovacs

auch interessant

Die niederländische Sängerin Sharon Kovacs hat gerade ihr drittes Album CHILD OF SIN veröffentlicht. Der Titel-Song ist ein Duett mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann. ‘Child Of Sin’ wurde bisher nur als Audio veröffentlicht, ein Video wurde jedoch von der Amsterdamer Produktionsfirma Pink Rabbit gedreht. Diese haben im November einige Fotos vom Dreh auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht.

Das Stück ist eine Klavierballade, welche von jungen Abenteuern, Liebe und Lust handelt. Lindemann singt seinen Part komplett auf Englisch. Dessen Album SKILLS IN PILLS wurde ebenfalls auf Englisch gesungen, bevor der 60-Jährige für Album Nummer zwei, F & M, wieder ins Deutsche zurückkehrte. Das Stück könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Der Text von Lindemann

Dies sind die Zeilen die Till Lindemann in ‘Child Of Sin’ singt:

„When you were nine years old

We terrorised these streets

From dusk till dawn

But when I turned sixteen

My dirty hands would bleed

From banging at your door“

„Where should I begin?

Where should I begin?

I’d seen it all before

And it will never end

It will never end

You’re not a child of love

You’re a child of sin“

Lindemann mit Rammstein auf Tour

Die Europatournee 2023 von Rammstein beginnt am 22. Mai in Litauen. Hier alle Termine in Deutschland:

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.