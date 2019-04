‘One More Light’-Version mit reinem Gesang von Chester Bennington zu hören

Linkin Park-Sänger Chester Bennington beim Konzert am 21.6.2011 in Hamburg

Mit ONE MORE LIGHT veröffentlichten Linkin Park vor zwei Jahren ihr bisher letztes Studioalbum und die letzte Platte, vor dem tragischen Tod von Sänger und Frontmann Chester Bennington im Juli 2017. Zum Titeltrack des Albums gibt es nun eine neue Version zu hören. Diese beinhaltet lediglich die Gesangsspur des Liedes. Benningtons Stimme kommt darin also voll und ganz zur Geltung und verschafft mehrere Gänsehautmomente.

Weiterlesen Mark Morton: Soloalbum mit Gastauftritt von Chester Bennington Für ein geplantes Soloalbum im kommenden Jahr holt sich der Lamb Of God-Gitarrist Mark Mortonvielerlei Unterstützung. Der erste Track der Platte enthält einen Gastegesang von Linkin Park-Sänger Chester Bennington. Die letzte Veröffentlichung, in der man Chester Benningtons Gesang hören konnte, war in dem Titel ‘Cross Off’. Dieser erschien auf Mark Mortons Solo-Album ANESTHETIC, für welches der Linkin Park-Frontmann mit dem Lamb Of God-Gitarristen zusammengearbeitet hatte. Geschrieben wurde ‘Cross Off’ im April 2017 neben Morton und Chester Bennington auch noch vom kanadischen Prog-Metaller Jake Oni und Produzent Josh Wilbur.

Hört hier die „Vocals Only“-Version zu ‘One More Light’: