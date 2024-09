Opeth: Mikael Åkerfeldt ist etwas genervt

Am 11. Oktober 2024 soll THE LAST WILL AND TESTAMENT, das 14. Studioalbum von Opeth, erscheinen. Die ersten Singles sind bereits veröffentlicht. Darunter auch ‘§1’, bei dem Frontmann Mikael Åkerfeldt die ersten Growls seit vielen Jahren zum Besten gibt. Åkerfeldt beschleicht jedoch das Gefühl, dass dies das Einzige sei, worauf die Fans achten und Wert legen.

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Opeth Progressive Metal Opeth kündigen neues Album THE LAST WILL AND TESTAMENT an, das am 11. Oktober 2024 erscheint. Europatournee vom 09. bis 23. Februar 2025 bestätigt. Im Interview mit Coffee With Ola wurde er gefragt, wie er zu den Reaktionen auf die erste Single-Auskopplung steht. „Ich bin nicht in den Sozialen Medien. Offensichtlich ist die Platte noch nicht erschienen, also habe ich auch keine Rezensionen gelesen. Aber ich bin ab und zu auf YouTube, und – glaube es oder nicht – hin und wieder habe ich einige Kommentare und Videos gesehen. So etwas wie ‘Oh mein Gott, OPETH ist zurück. Mikael ist zurück.’ Und ja, da sind ein paar Schreie zu hören. Und es ist cool, dass sie es zu schätzen wissen. Es ist aber auch etwas nervig.“

Ist das alles?

Auf die Frage, warum er es „nervig“ findet, dass so viel Fokus auf seine Growls gelegt wird, sagte der Opeth-Sänger: „Ich entscheide mich dazu, mich nicht aufzuregen. Ich bin ein alter Mann. Ich habe beschlossen, einfach zu denken: Du liebst es, dass ich das mache? Fein. Ich werde mich darüber freuen. Aber es ist auch die Frage: Ist das alles, was wir sind? Wir haben vier Alben hintereinander ohne diese Art von Gesang gemacht, was den Leuten gefallen hat… Der Fokus liegt so sehr auf den Screams, dass ich fast das Gefühl habe, ich möchte trollen. Einfach eine Scheißaufnahme machen, – richtiger, offensichtlicher Mist, mit tollen Schreien und dann sehen, was sie denken.“

Empfehlung der Redaktion Opeth können sich gemeinsame Tour mit Europe vorstellen Progressive Metal Gerade erst haben Opeth ihr neues Album und die dazugehörige Tournee angekündigt. Laut Frontmann Mikael Åkerfeldt wäre sogar eine Tour mit Europe denkbar. Dann klingt Åkerfeldt wieder etwas wohlwollender: „Aber ich bin wirklich zufrieden mit der Platte. Die Schreie klingen wirklich gut. Sie passen zu dieser Musik und dem Konzept der Platte. Alles in allem bin ich also glücklich.“ Da WATERSHED (2008) vorerst das letzte Album war, auf dem Growls zu hören sind, war sich der Haupt-Songwriter zunächst etwas unsicher, ob er diesen Schritt wieder wagen soll. „Ich wusste nicht, ob es funktionieren würde, aber für mich klang es großartig.“

