Orbit Culture: Exklusive Premiere von ‘Open Eye’

Im südlichen Teil von Schweden liegt das kleine Örtchen Eksjö. Die Stadt ist bisher vor allem für ihre einzigartige Holzhausarchitektur bekannt – weniger für dort entstandene Metal-Bands. Mal sehen, ob Orbit Culture das womöglich noch ändern können.

Das Quartett gründete sich 2013 und zeichnet anders als der Ortsname – dem wie vielen skandinavischen Städten etwas niedliches anhaftet – ein roher und brachialer Klang aus, der von starken Melodien gestützt und angetrieben wird. Am ehesten lässt sich der Trupp im Melodic Death Metal verorten, obwohl auch immer mal wieder Thrash-Elemente Einzug in ihre Musik finden. Das stützt zudem der Gesang von Niklas Karlsson, dessen Stimme – abseits von Shouts und Gowls – zuweilen stark an den früheren James Hetfield erinnern.

Am 7. August erscheint mit NIJA ein neues Album von Orbit Culture. Die Band kann bereits auf zwei Langspieler zurückblicken, die sie anders als ihr neusten Werk jedoch ohne ein Label im Rücken veröffentlichten. Den Album-Track ‘Open Eye’ könnt ihr euch weiter unten bereits vor der eigentlichen Veröffentlichung anhören. Ein passendes Musikvideo hat die Band dazu ebenfalls gedreht.



Tracklist zu NIJA:

1. At The Front

2. North Star Of Nija

3. Day Of The Cloud

4. Behold

5. Open Eye

6. Mirrorslave

7. Nensha

8. Rebirth

9. The Shadowing

10. Set Us Free

Sänger und Gitarrist Niklas Karlsson kommentierte den Song wie folgt: „Mit unserem neuesten Track ‚Open Eye‘ und seinem heftigen, dreckigen Klang und trashig, rasanten Stil haben wir beschlossen, dass es Zeit ist, mehr von der Band preiszugeben, um euch dazu einzuladen, auf diesen verrückten Ritt mit aufzuspringen.

Der Song gehört mit seinem Text zu den direkten schonungslosen Tracks auf unserer kommenden Platte NIJA. Man kann eine Faust am Schädel erwarten, die einen zu Boden zwingt und einen erschöpft nach mehr verlangen lässt.“

Hier die exklusive Premiere von ‘Open Eye’: