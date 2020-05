Other Lives: Das sind die meistgeklickten Musikvideos der Indie-Band #DaheimDabeiKonzerte

Foto: Will Walle. All rights reserved.

Einmalig: Metal Hammer, Rolling Stone und Musikexpress machen gemeinsame Sache!

Besondere Zeiten fordern besondere Aktionen. Deshalb haben sich die Redaktionen von Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer zusammengetan, um euch in den kommenden Wochen von Montag bis Freitag um 19 Uhr ein kleines Privatkonzert zeigen zu können. Und zwar auf allen drei Websites gleichzeitig! Unsere #DaheimDabeiKonzerte sind eine einmalige Aktion – jede der drei Musikredaktionen hat Künstler ausgewählt, gemeinsam präsentieren wir sie nun. Also bieten unsere #DaheimDabeiKonzerte mal einen Metal-Act, mal eine Songwriterin und ein andermal eine Elektropop-Band. Denn Musik verbindet. Schaut rein, lasst euch überraschen – und bleibt gesund!

Die Karriere von Other Lives

Melancholie in düsteren Zeiten? Ja, bitte! Zumindest, wenn sie von Other Lives kommt. Die Musik der US-Amerikaner erzählt in orchestraler Präzision und Weite wunderbar traurige und tragische Geschichten, die einen fast sogar eine weltweite Pandemie vergessen lassen können.

Gegründet Anfang der Nuller-Jahre in den amerikanischen Südstaaten – in Oklahoma, um genau zu sein – schaffte es die Band mit viel Mut zum eigenen Stil, eine eigene Fanbase aufzubauen. Vom rein instrumentalen Album mit Klassik-Ambitionen, bis hin zum tragenden Song („Black Tables“) im Soundtrack der legendären Arztserie „Grey‘s Anatomy”: Das Quartett hat schon oft bewiesen, dass man sich nicht in eine Schublade legen lassen muss, um Erfolg zu haben.

Other Lives: Ihre erfolgreichsten Musikvideos im Überblick

Zur Einstimmung auf das #DaheimDabeiKonzert zeigen wir hier, welche Musikvideos der Band besonders großen Erfolg hatten.

„Lost Day“

Mit dem Video zu „Lost Day“ hat es ein aktuelles Video in die Top drei der meistgeklickten YouTube-Inhalte der Band geschafft, denn der Song ist auf dem im April erschienenen Album „For Their Love“ zu finden. Schon über 500.000 Aufrufe verzeichnet der clever konzipierte Clip, in dem die Band zwar immer im selben Raum zu sehen ist, sich aber stets anders in Szene setzt.

„Tamer Animals“