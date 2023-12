Ozzy Osbourne: Alles Gute zum 75. Geburtstag

Dass Ozzy Osbourne inzwischen in die Jahre gekommen ist, wird nicht bloß anhand der zahlreichen Krankheitsmeldungen und Nachrichten über Altersnöte deutlich, die mittlerweile den Großteil der Berichterstattung über den Fürsten der Dunkelheit darstellen… Auch und viel wichtiger im Hinblick auf das bald anstehende 55. Jubiläum der Band-betitelten Black Sabbath-Debütplatte wird nachdrücklich klar, dass Mister Osbourne einer der längsten und treusten Wegbegleiter des Heavy Metal ist.

Offene Pforten aus Schwermetall

Das rhythmische Fundament, besonders die betonten Schläge von Bill Ward am Schlagzeug, trugen dazu bei, dass sich Heavy Metal von anderen Rock-Genres abhob. Insbesondere offenbarten sich allerdings das Spiel mit Tempo und Dynamik sowie das Hervorheben der Gitarren als treibende Kraft zu charakteristischen, Genre-stiftenden Elementen, die in den folgenden Jahren von zahlreichen Bands adaptiert wurden. Doch der bis dato einzigartige Sound, der sich aus einer Kombination schwerer, verzerrter Gitarren-Riffs, düsterer Melodien und der markanten Stimme von Ozzy Osbourne speiste, blieb unangefochten. So entpuppte sich PARANOID als regelrechtes Manifest des Heavy Metal.

Vorreiter des Trash-TV

Die Serie begleitete das exzentrische Leben des Black Sabbath-Frontmanns, seiner Frau Sharon und ihren beiden Kindern, Kelly und Jack. Was ‘The Osbournes’ so einzigartig machte, war die ungeschminkte Darstellung des alltäglichen Chaos und der skurrilen Dynamik der Familie. Das schräge Zusammenspiel aus familiären Momenten, seltsamen Missgeschicken und der unverkennbaren Persönlichkeit von Ozzy Osbourne erhob die Show zum absoluten Erfolgsschlager. ‘The Osbournes’ brach diverse Rekorde und gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter einen Emmy für die Kategorie „Beste Reality-Show“.

Nach wie vor stellt Ozzy Osbourne einen unterhaltsamen und kontroversen Charakter dar, den man durchaus nervig finden darf. Relevant bleibt allerdings die Fußspur, die er während der vergangenen Dekaden hinterlassen hat. Die kommerzielle Resonanz und der Einfluss von Black Sabbath waren enorm und von grundlegender Bedeutung für die Entstehung und die Historie des Heavy Metal. Heute gratulieren wir zum 75. Geburtstag des vermeintlichen Genre-Urvaters und blicken dankbar auf all die wertvollen Werke zurück, die durch seinen schöpferischen Geist zustande gekommen sind.

