Ozzy Osbourne hat keine Angst vor der Hölle

Ozzy Osbourne leidet seit Jahren unter gesundheitlichen Problemen. Im Interview mit den Kollegen von METAL HAMMER UK sprach der Prince Of Darkness darüber, dass er keine Angst vor der Hölle habe, weil er diese bereits in den vergangenen fünf Jahren am eigenen Leib erlebte.

Hölle auf Erden

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne: Sohn Jack glaubt nicht an eine weitere Tour Doom Metal , Heavy Metal Laut Ozzy Osbournes Sohn Jack gilt eine Rückkehr des Musikers auf die Bühne als unwahrscheinlich - zumindest, was ausgedehnte Konzertreisen betrifft. Nachdem Ozzy seine mehrmals verschobene „No More Tours 2“-Tour nach einer Wirbelsäulenoperation vollends abgesagt hatte, zog er sich von umfänglichen Konzertreisen zurück. Erst vergangenen Monat cancelte der Sänger einen Auftritt beim Power Trip Festival. Pläne, auf die Bühne zurückzukehren, habe er trotz diverser Rückschläge. Vor allem sein Podcast, den er gemeinsam mit seiner Familie – Ehefrau Sharon sowie den beiden gemeinsamen Kindern Jack und Kelly – auf die Beine gestellt hat und der aktuell in die nächste Staffel geht, gibt Ozzy dafür neue Kraft, wie er betont.

„In den letzten Jahren war es im Osbourne-Haus ziemlich düster“, sagte Ozzy. „Ich habe keine Angst davor, in die Hölle zu kommen – ich wandere seit fünf Jahren zwischen Hölle und Erde. Wenn man krank ist, kannst man nur an sich denken. Aber als viele Leute sagten, wir sollten den Podcast noch einmal machen, fühlte ich, dass mir das neue Energie gibt. Wir haben unglaublich viel Spaß damit und es scheint so, als wenn viele Leute zuhören und es mögen. Das ist gut, denn für mich steht die Familie immer an erster Stelle.“

