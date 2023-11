Im Dezember spielen Kiss ihr vermutlich letztes Konzert. Fans aus aller Welt können das Ereignis kostenpflichtig im Stream verfolgen.

Kiss sehen ihrem Ende entgegen: Im Dezember soll die definitiv letzte Liveshow der Band stattfinden. Damit kein Fan das wichtige Ereignis verpassen muss, bieten die Rocker ein Stream ihres Konzerts an – gegen eine Gebühr, versteht sich. Kiss auf der Couch Das letzte Konzert von Kiss soll laut aktueller Planung am 2. Dezember 2023 im Madison Square Garden in New York City stattfinden. Fans der Band in den USA und Kanada soll für 39,99 US-Dollar (außerhalb Nordamerikas für 14,99 US-Dollar) die Möglichkeit geboten werden, die exklusiv über PPV.com gestreamte Show empfangen zu können. An besagtem Datum ist das Event ab…