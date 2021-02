In den USA ist eine Frau gemeinen Schwindlern auf den Leim gegangen. Ihr wurde weisgemacht, sie führe Beziehungen mit Bret Michaels und Nikki Sixx.

Im Internet wird viel Schabernack getrieben. Der Betrug mit Identitäten fällt hier besonders leicht. Derzeit ist in den USA ein Fall bekannt geworden, bei dem eine Frau glauben gemacht wurde, sie sei mit Poison-Frontmann Bret Michaels verlobt und in einer Beziehung mit Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx. Diese Dame namens Tina war jüngst in der Talk-Show "Dr. Phil" von und mit Psychologe Dr. Phil McGraw zu Gast und erzählte von ihrem Irrglauben (siehe Videos unten). Fiese Veräppelung Laut ihrer Freundin Vivian sei Tina im Internet von jemandem hinters Licht geführt worden, der sich als besagter Rocker ausgibt. So glaube Tina nicht…