Ozzy Osbourne wurde Blutklümpchenfilter entnommen

Ozzy Osbourne hat einen neuen Zwischenstand bezüglich seiner Gesundheit vermeldet. Kürzlich sah sich der „Prinz der Dunkelheit“ bekanntlich gezwungen, seinen Auftritt beim Power Trip Festival im Oktober in Kalifornien abzusagen, weil seine Genesung einfach noch nicht weit genug vorangeschritten ist.

Im Gespräch mit Moderator Billy Morrison verriet die Black Sabbath-Legende nun, dass ihm kürzlich ein Blutklümpchenfilter entnommen wurde. „Ich kämpfe mich da durch“, kommentierte Ozzy Osbourne seine Genesung. „Zum Beispiel bin ich letzten Montag ins Krankenhaus gegangen, um mit einen Filter entnehmen zu lassen. Denn ich hatte Blutklümpchen in meinen Beinen. Deswegen haben sie einen Filter in meine Arterie gesetzt, um die Blutklümpchen davon abzuhalten, in mein Herz und mein Gehirn zu gelangen. Es klingt schlimmer, als es tatsächlich ist. Jedenfalls haben sie ihn am Montag entfernt.“

Des Weiteren brachte Ozzy Osbourne noch seine Frustration darüber zum Ausdruck, dass ihn diverse Gesundheitsprobleme zuletzt außer Gefecht gesetzt haben, sodass er seine Tour mehrfach verschieben und letztlich absagen musste. „Es war einfach nur Enttäuschung nach Enttäuschung.“ Dabei wolle er die Sache einfach nur erledigt haben, damit er mit seinem Leben weitermachen kann.

Seine Teilnahme am Power Trip Festival begründete Ozzy Osbourne wie folgt: „Mein ursprünglicher Plan war es, im Sommer 2024 auf die Bühne zurückzukehren. Und als das Angebot, diese Show zu machen, reinkam, habe ich optimistisch zugesagt. Leider sagt mir mein Körper, dass ich einfach noch nicht bereit bin. Und ich bin zu stolz, als dass das erste Konzert, das ich seit fast fünf Jahren gebe, nichts Halbes und nichts Ganzes ist.“

