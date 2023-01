Pantera-Konzert in Wien abgesagt

Phil Anselmo And The Illegals beim Hell And Heaven am 14. März 2020 in Toluca, Mexiko

Nachdem die Auftritte von Pantera bei Rock am Ring und Rock im Park gecancelt wurden, sieht die Thrash Metal-Band nun dem nächsten Konzertausfall entgegen. Wie die Veranstalter gestern erklärten, fällt auch die geplante Show in Wien flach.

Pantera müssen erneut zurückstecken

Im Rahmen ihrer geplanten Europa-Tour sollten Pantera eigentlich am 31. Mai einen Stop in Wien einlegen. Dazu kommt es jetzt nicht mehr. Wie die Promoter Barracuda Music und Mind Over Matter Music gestern überraschend in den Sozialen Medien verkündeten, sei die Show gestrichen. „Alle Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden“, schreiben die Veranstalter. „Danke für euer Verständnis.“ Eine detaillierte Erklärung, warum genau das Konzert abgesagt wurde, blieb jedoch aus. Einige erboste Fans versuchten sich allerdings einen Reim auf den mutmaßlichen Grund der plötzlichen Ausladung zu machen.

Empfehlung der Redaktion Hitlergruß: So versuchte Phil Anselmo sich zu distanzieren Heavy Metal METAL HAMMER hatte 2018 Phil Anselmo zu seinem rassistischen Aussetzer beim Dimebash 2016 interviewt. Hier gibt es das Gespräch zum Nachlesen. Sänger Phil Anselmo war während seines Auftritts beim Dimebash-Event 2016 durch einen Hitlergruß sowie White Power-Rufe negativ aufgefallen. Phil beteuerte, dass es sich hierbei um geschmacklose Witze handelte, die er bereue, und entschuldigte sich mehrfach öffentlich für sein Verhalten. Dem Musiker werden bis heute rassistische Tendenzen nachgesagt. Anfang der Woche hatte Rock am Ring auf Instagram bekanntgegeben, dass die geplanten Auftritte von Pantera entgegen der ursprünglichen Planung nicht stattfinden werden. Man habe sich eingehend mit der Problematik um den Phil beschäftigt und sei zu Schluss gekommen, den geplanten Festivalauftritt abzusagen, heißt es in der Begründung.

Die Absagen seitens Rock am Ring und Rock im Park bleiben nicht ohne Kritik, wie zahllose Kommentare unter dem entsprechenden Post zeigen. Ob bezüglich des abgesagten Konzerts in Wien noch eine Erklärung zu erwarten ist, bleibt offen.

