Pantera nahmen angeblich ein Live-Album auf

Am Wochenende kam es während eines Konzerts im First Avenue in Minnesota zu einer ziemlich überraschenden Ankündigung aus dem Hause Pantera. Ein Teil der Überraschung bestand allerdings daraus, dass an diesem Abend nicht, wie eigentlich angesagt, eine Band namens Cowboys From Hell in der Halle spielen wird, sondern tatsächlich die reformierten Groove-Giganten Pantera. Aber das war noch nicht alles.

Haben Pantera ein Live-Album eingespielt?

Laut dem Komiker Craig Gass, der als Supportact mit einem Stand-up-Set auftrat, sollte die gestrige Aufführung tatsächlich eine Live-Album-Aufnahme-Session für Pantera sein. Empfehlung der Redaktion Zakk Wylde ist offen für ein Pantera-Live-Album Southern Metal Zakk Wylde kann sich mit der aktuellen Pantera-Besetzung offenbar gut vorstellen, ein Live-Album aufzunehmen. Womöglich auf der anstehenden Headlinertour? Und zwar die erste ihrer Art, denn Pantera hätten nie ein Live-Album herausgebracht. Damit liegt der Comedian allerdings falsch, denn die Band veröffentlichte mit OFFICIAL LIVE: 101 PROOF bereits 1997 eine live eingespielte Platte (mit ein paar wenigen neuen Songs).

Anscheinend gab es schon zuvor Gerüchte und Spekulationen über dieses supergeheime Vorhaben von Pantera, aber da das Internet und die Sozialen Medien heutzutage Hand in Hand arbeiten und nichts mehr lange geheim bleibt, wussten einige Bescheid. Natürlich hat auch der Veranstalter dazu beigetragen, der das offizielle CFH-Logo der Band als Promo für die Show verwendete.

Gastauftritte und fehlende Gagen

„Ankündigung Nummer eins: Die Band, die ihr heute Abend seht, heißt nicht Cowboys From Hell“, so Gass auf der Bühne. Empfehlung der Redaktion Pantera: Charlie Benante würde gerne ein Live-Album machen Thrash Metal Wie Schlagzeuger Charlie Benante vor Kurzem erklärte, würde er es begrüßen, wenn die wiedervereinigten Pantera ein Live-Album veröffentlichen würden. „Ihr werdet gleich eine exklusive Show der Band Pantera erleben. Die Gerüchte haben sich schnell verbreitet, und ihr habt alle Tickets aufgekauft. Und ihr habt vielleicht dieses andere Gerücht gehört. Es stimmt ebenfalls. Wir nehmen hier im First Avenue unser erstes Live-Album überhaupt auf. Es gibt ein paar Dinge, die ihr darüber wissen müsst. Erstens: Ihr werdet für die Ewigkeit auf einem Live-Pantera-Album zu hören sein. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass ihr dafür nicht bezahlt werdet. Willkommen im Musikgeschäft.“ Ob diese Ansage vielleicht einfach nur Teil von Gass’ Stand-up-Programm war, ist noch unklar.

Während des Gigs kam es außerdem zu einem Gastauftritt von zwei Metallica-Mitgliedern. Während des Klassikers ‘Walk’ gesellten sich Rob Trujillo und Kirk Hammett zur Band und sorgten für Backgroundvocals.

