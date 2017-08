Paradise Lost: Vierter MEDUSA-Albumtrailer veröffentlicht

Der vierte Paradise Lost-Album-Trailer handelt von der Produktion von MEDUSA, das am 1. September via Nuclear Blast erscheint. In dem neuen Clip spricht Produzent Jaime Gomez Arellano über den Aufnahmeprozess von MEDUSA in den unverputzten Wänden seines einzigartigen Studios, den rauen Sound, den er darauf anstrebte und die Ähnlichkeiten des Albums zum Band-Klassiker GOTHIC.

Seht das Video hier:

Weiterlesen Paradise Lost: Ticketverlosung für MEDUSA-Releaseshow in Stuttgart Ihr wollt die einmalige Chance haben, MEDUSA komplett live zu erleben? Paradise Lost bieten das nur in Stuttgart, METAL HAMMER verlost Tickets dafür! Schon zuvor hatte die Band ihre exklusive Releaseshow im Stuttgarter LKA/Longhorn angekündigt, bei der nur an diesem Abend MEDUSA in voller Länge gespielt wird (wir verlosen Tickets, siehe Kasten links), ebenso wie acht weitere Old School-Klassiker, die zuvor von Fans gewählt werden konnten.

Nun legen Paradise Lost noch eins drauf und bieten die folgenden Fan-Items an, die es nur in Stuttgart zu kaufen geben wird:

CD + signierte Karte + Stofftasche im Bundle

Silberne Vinyl + signierte Karte + Stofftasche im Bundle

T-Shirt mit exklusivem Stuttgart-Design

Signiertes limitiertes Poster (80 Exemplare), designt von Remo Pohl Illustration

Kürzlich haben PARADISE LOST außerdem den Videoclip zu ihrer Single ‘Blood & Chaos’ in Form eines dystopischen Kurzfilms veröffentlicht, siehe hier.

Habt ihr die letzten Videos verpasst? Hier entlang:

‘The Longest Winter’ Lyricvideo:

Trailer 1: Greg spricht über Songwriting und die Härte der neuen Songs:

Trailer 2: Steve spricht über die Arbeit mit Jaime Gomez Arellano:

Trailer 3: Nick spricht über seine Lyrics, Stephen King und KREATOR: