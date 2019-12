Parkway Drive: Dokumentation ‘Viva The Underdogs’ im Kino

Parkway Drive haben sich in den letzten Jahren aus dem Metalcore-Untergrund bis auf die großen Bühnen etlicher Festivals hochgearbeitet. 2003 gegründet existiert die Gruppe bereits über 15 Jahre und im Zuge dessen gibt es nun einen bandeigenen Dokumentarfilm mit dem Titel ‘Viva The Underdogs’.

Der Streifen fasst die Bandgeschichte der Australier zusammen und gibt tiefe persönliche Einblicke in das Musiker- und Tourleben. Zu sehen gibt es exklusives „Behind The Scene“-Material, u.a. Aufnahmen vom Tourleben und Auftritten auf den weltweit größten Festivals, diverse Interviews mit Wegbegleitern der Band und vieles mehr. Fans hierzulande können sich freuen: In Deutschland und Österreich läuft der Film am 22.01.2020 nämlich in über 60 Kinos.



Überlebende Außenseiter

Sänger Winston McCall kommentierte zur Doku: „Wir waren immer stolz darauf, Dinge auf unsere Art und Weise tun zu können. Seit über fünfzehn Jahren sind wir uns treu geblieben in einer Welt der Extreme. Wir teilen keine Geschichte von Shootingstar-Berühmtheiten, wir sind kein Erfolg über Nacht, wir werden niemals große viral gehen und wir werden verdammt noch mal das Internet nicht brechen. Aber wir haben eine Vision und wir haben dafür gelebt, dafür gearbeitet, dafür geblutet, sind dafür gewachsen und dafür gebrochen. Wir haben alles geopfert und keine Kompromisse gemacht. Dies ist ein ehrlicher Einblick in das, was es braucht, um als Außenseiter zu überleben. Danke, dass du Teil der Geschichte bist.“

Ob ‘Viva The Underdogs’ auch in eurer Nähe zu sehen sein wird, könnt ihr der folgende Liste entnehmen:

Augsburg, CineStar

Berlin, UCI Eastgate

Berlin, UCI LUXE Mercedes Platz

Berlin, CinemaxX Potsdamer Platz

Berlin, CineStar – Cubix

Berlin, Kino Kulturbrauerei

Berlin, CineStar Tegel

Berlin, CineStar – Treptow

Bielefeld, CineStar

Bochum, UCI Ruhr Park

Bremen, Cinestar – Der Kristallpalast

Bremen, CinemaxX Bremen

Chemnitz, CineStar Roter Turm

Dortmund, CineStar

Dresden, UCI Elbe Park

Duisburg, UCI Duisburg

Düsseldorf, UCI – Düsseldorf

Düsseldorf, CineStar

Erfurt, CineStar

Erlangen, CineStar

Essen, CinemaxX Essen

Frankfurt, CineStar Metropolis

Freiburg, CinemaxX Freiburg

Fulda, CineStar

Hamburg, UCI Mundsburg

Hamburg, CinemaxX Dammtor

Hamm, CinemaxX Hamm

Hannover, CinemaxX Raschplatz

Hürth, UCI Hürth Park

Ingolstadt, CineStar Westpark

Jena, CineStar

Karlsruhe, Filmpalast am ZKM

Kassel, CineStar

Kiel, CinemaxX Kiel

Köln, Cinedom

Krefeld, CinemaxX Krefeld

Leipzig, CineStar

Lübeck, Filmpalast Stadthalle

Ludwigshafen, Village Cinemas

Magdeburg, CineStar – Der Filmpalast

Mainz, CineStar

München, CinemaxX München

München, Mathäser

Nürnberg, Cinecitta

Oberhausen, Cinestar Filmpalast Oberhausen

Rostock, CineStar Filmpalast

Saarbrücken, CineStar

Siegen, CineStar

Stuttgart, CinemaxX Stuttgart Liederhalle

Villingen-Schwenningen, CineStar

Wildau, CineStar

Wuppertal, CinemaxX Wuppertal

Graz (AT), CINEPLEXX Graz

Hohenems (AT), CINEPLEXX Hohenems

Innsbruck (AT), CINEPLEXX Innsbruck

Linz (AT), CINEPLEXX Linz

Pasching (AT), Hollywood Megaplex PlusCity

Wals/Himmelreich (Salzburg, AT), CINEPLEXX Salzburg Airport

Wien (AT), CINEPLEXX Donauplex

Wien (AT), Hollywood Megaplex Gasometer

Wiener Neudorf (AT), SCS Kinowelt

Wiener Neustadt (AT), CINEPLEXX Wiener Neustadt

Tickets für die Vorführungen gibt es HIER .