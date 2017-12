Party.San 2018: Alles über das Metal-Open-Air in Thüringen

Datum

Party.San 2018 findet vom 09. bis zum 11. August 2017 statt.

Veranstaltungsort

Seit 2011 wird das Festival auf dem Flugplatz Obermehler in Schlotheim veranstaltet. Daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert.

Adresse:

Flugplatz Obermehler-Schlotheim

99996 Obermehler

Preise & Tickets

Wer das Party.San besuchen will, hat die Qual der Wahl, denn es gibt gleich mehrere verschiedene Ticket-Angebote:

Ein 3-Tage-Ticket PARTY.SAN OPEN AIR 2017 kostet 89,10 EUR. Darüber hinaus gibt es noch verschiedene Kombinationen aus 3-Tage-Ticket + DVD (Jahrgang 2009, 2010 oder 2011), die mit jeweils 94,10 EUR zu Buche schlagen. Wer also vor dem eigentlichen Besuch des Party.San 2017 noch einmal die alten Festivals Revue passieren lassen will, für den dürfte das ein guter Deal sein.

Festival-Tickets gibt es im offiziellen Shop von Party.San

Line-up

Benighted

Carpathian Forest

The Committee

Dead Congregation

Deserted Fear

Emperor

Endseeker

Exciter

Harakiri For The Sky

Masters Hammer

Nails

Pillorian

Possession

Revenge

Skelethal

Tankard

Toxic Holocaust

Unanimated

Unleashed

Venom

Watain

Wolfheart

Camping

Der Zeltplatz ist ab Mittwoch, dem 08.08.2018, 10:00 Uhr geöffnet. Der Campingplatz befindet sich direkt neben dem Festival-Gelände. Der Untergrund besteht aus befestigter/drainierter Wiese und ist relativ eben.

Es ist auf dem gesamten Campground und dem Festivalgelände untersagt:

Lagerfeuer zu errichten – außer in speziell dafür vorgesehenen Behältern. Das Graben von Löchern, wie zum Beispiel für Lagerstellen von Getränken und so weiter. Das Betreten des Flugplatzes außerhalb der bereitgestellten Flächen. Beschädigungen an Leiteinrichtungen oder anderem Eigentum des Flugplatzbetreibers oder des Veranstalters. Das Übersteigen und/oder Beschädigen von Zaunanlagen/Toren sowie aller anderen Sicherungsanlagen. Das gesamte Gelände ist mit einer max. Geschwindigkeit von 20 km/h zu befahren.

Preissteigerungen, wie in den zurückliegenden Jahren, lassen sich auch auf die immer wieder aufgetretenen Beschädigungen zurückführen. Sollte es zu Schäden kommen, für die die Veranstalter haftbar gemacht werden, müssen diese die Kosten wiederum auf die Preise im kommenden Jahr umlegen. Das Party.San versucht, der Metal-Community eine faire Alternative zu bieten, dazu bedarf es allerdings immer eurer Unterstützung!

Das Fahrzeug kann direkt neben dem Zelt abgestellt werden. Ohne gültiges Ticket und der dazugehörigen Parkvignette ist das Betreten oder Befahren des gesamten Festivalgeländes inklusive aller Zeltflächen nicht gestattet. Achtung: Private Stromaggregate sind nicht erlaubt!!!

Mein Zelt Steht Schon

Wer kein eigenes Zelt besitzt oder keine Lust hat auf Schlepperei und Aufbau, ist bei mein-zelt-steht-schon bestens aufgehoben. Hier mietet ihr nicht nur Zelte und Zubehör, sondern bekommt es auch noch aufgebaut. So kommt ihr beim Party.San Open Air einfach an, könnt sofort einziehen und losfeiern!

Gruppencamps

Für größere Gruppen gibt es die Möglichkeit, sich so früh wie möglich per E-Mail an info@party-san.de zu melden und Platz zu reservieren! Da der Platz ist nicht endlos ist, können Anfragen nur bis zum 24.06.2018 berücksichtigt werden. Dabei sind diese Parameter zu beachten:

Bezeichnung der Gruppe / Fanclubname o.ä. Wie viele Autos Wie viele Zelte Wie viele Caravans Wie viele Personen (mind. 20 Personen) Für die Reservierung ist eine Bearbeitungsgebühr im Voraus von

20-29 Pers. = 50,-€

30-39 Pers. = 60,-€

40-59 Pers. = 80,-€

60-100 Pers. = 100,-€

zu entrichten. Es besteht die Möglichkeit eine Mobiltoilette zu mieten, die dann direkt an eurem Camp stehen wird. Kosten dafür sind: 120,-€ (inkl. drei Reinigungen + 25,-€ Kaution).

Da die Flächen für die Reservierung im letzten Jahr ausgebucht waren, kann es möglich sein, dass 2018 schon vor der Deadline ausgebucht sein wird.

Für alle Camper gilt die Sonderregelung „Green Camping“. Wer also auf dem Party.San 2018zelten möchte, muss sich an folgende Regeln halten, die direkt vom Veranstalter stammen:

Green Camping: Regeln

Die Sauberkeit des Camping-Areals liegt uns sehr am Herzen, daher fordern wir die Nutzer der reservierten Flächen auf, unnötige Campingutensilien gleich zuhause zu lassen und euren Zeltplatz während des Festivals weitestgehend sauber zu halten.

Zur Erleichterung der Abfallentsorgung werden in der Area an verschiedenen Punkten Sammelgefäße für Müll aufgestellt, die täglich, bei Bedarf auch mehrmals, entleert werden. Jeder Besucher erklärt sich bereit, die von ihm aufgestellten Zelte und Pavillons nach der Veranstaltung auch wieder mit nach Hause zu nehmen oder selbst in den vor Ort bereitgestellten Müllsammeltonnen zu entsorgen. Ihr stimmt überdies zu, am Abreisetag euren Restmüll vollständig an der Müllannahmestation abzugeben oder in den bereitgestellten Abfallbehältern zu entsorgen.

Es dürfen Zelte und Pavillons aufgebaut werden, aber keine sonstigen Bauten. Campingstühle sind natürlich zulässig, aber keine großen Möbel wie Sessel, Sofas, Betten und Kühlschränke. Das Mitbringen und der Betrieb von Stromaggregaten sind wie auf allen anderen Flächen untersagt. In der Zeit von 02:00 Uhr – 08:00 Uhr bitten wir, die Nachtruhe der Campingnachbarn zu respektieren. Das heißt nicht, dass auf den reservierten Flächen keine Musik gehört werden darf, sondern dass diese auf Wunsch der Nachbarschaft auf ein erträgliches Maß eingestellt werden muss.

Kommt es bei einzelnen Gruppen zu Verletzungen der Richtlinie, führt das zum dauerhaften Ausschluss aus den Reservierungsmöglichkeiten.

Mitbringsel

Waffen, Feuerwerkskörper, Artikel aus Glas sind absolut verboten. Es wird dieses Jahr wieder bei Anreise kontrolliert. Bei erheblichen Verstößen kann ein Platzverweis ausgesprochen werden. Also lasst den Kram zu Hause!

GASFLASCHEN: Gasflaschen sind auf dem Party.San Open Air nicht verboten. In Einzelfällen kann jedoch das Security-Personal mitgeführte Gasflaschen beschlagnahmen. Diese werden natürlich nach Ende der Veranstaltung an die Besitzer zurückgegeben.

Dies gilt im Besonderen wenn:



die Gasflasche eine größere Füllmenge als 5kg hat. Maximal eine Flasche pro Fahrzeug!

die Gasflasche keine aktuelle TÜV-Prüfung hat. (Stempel oder Schild an Gasflasche)

kein Druckregler oder Anschlussschläuche mit gültigen TÜV vorweisbar sind. (Stempel und/oder Aufdruck)

bei der betriebenen Gasanlagen keine funktionssichere Zündsicherung vorhanden ist.

bei Betrieb im Wohnwagen/Wohnmobilen keine gültige Gasprüfung vorliegt. (TÜV-Plakette)

Anfahrt