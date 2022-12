Paul Di’Anno (ex-Iron Maiden) nimmt Album mit Warhorse auf

auch interessant

Nach seiner überfälligen Knieoperation widmet sich der ehemalige Iron Maiden-Sänger Paul Di’Anno einem neuen musikalischen Projekt. So nimmt der 64-Jährige derzeit im kroatischen Split ein Album mit einer Band namens Warhorse auf. Neben dem Briten spielen unter anderem noch die zwei Gitarristen und Songschreiber Hrvoje Madiraca sowie Ante „Pupi“ Pupačić mit.

Es geht voran

Zuvor hatten Warhorse schon drei Songs aufgenommen — ‘Stop The War’ (siehe unten) und ‘The Doubt Within’ waren auf einer im Mai veröffentlichten DVD enthalten, deren Erlös zur Finanzierung seiner OP diente. Nun hat sich erneut Stjepan Juras zu Wort gemeldet, der sich in Kroatien um früheren Iron Maiden-Frontmann kümmert. „Paul hält sich aktuell in Split auf. Er nimmt eine Platte mit einer Gruppe namens Warhorse auf und geht parallel dazu zur Physiotherapie. Auf seinem Album mit Warhorse wird ein besonderer Gastmusiker mitwirken, der ebenfalls bei einem besonderen Konzert in Brasilien in Erscheinung treten wird. Könnt ihr erraten, um wen es sich dabei handelt?“

Des Weiteren berichtet Stjepan Juras noch über den Gesundheitszustand des einstigen Iron Maiden-Mannes. „Bis Anfang 2023 bleibt er in Split, dann geht seine Zeit in Kroatien zu Ende. Denn Mitte Januar reist Paul nach Großbritannien, danach geht er auf Tour durch Lateinamerika. Paul hat erfolgreich alle notwendigen Behandlungen und Operationen absolviert. Was es jetzt noch braucht, ist ein starker Wille und Training, um Muskeln wieder aufzubauen und sukzessive wieder zu laufen. Technisch betrachtet sind seine Beine bereit dafür. Was er jetzt am meisten braucht, ist Motivation, um sein Leben auf bestmögliche Weise wieder zurück zu erlangen.“

DAS DEBÜT DER EISERNEN JUNGFRAUEN BEI AMAZON HOLEN!

Anreize sollte Di’Anno mit drei ausverkauften Konzerten in Griechenland, einer ausgedehnten Tour durch Südamerika sowie den Aufnahmen für ein neues Album genug haben. Dennoch bittet Juras Di’Annos Fans um Unterstützung in Form von motivierenden Nachrichten.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.