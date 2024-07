Paul Di’Anno hält Rock And Roll Hall Of Fame für „Bullshit“

Foto: Future via Getty Images, Kevin Nixon/Metal Hammer Magazine. All rights reserved.

auch interessant

Großen Rock-Bands wird häufig die Ehre zuteil, in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen zu werden. Auch die Heavy Metal-Legenden Iron Maiden standen dafür bereits mehrfach zur Debatte. Nun kommentierte der einstige Sänger der Band Paul Di’Anno die früheren Nominierungen von 2021 und 2023 und verriet, ob er im Erfolgsfall der Ehrung beiwohnen würde.

Paul Di’Anno: Keine Rock And Roll Hall Of Fame?

Empfehlung der Redaktion 40 Jahre METAL HAMMER 40 Jahre METAL HAMMER: Die Iron Maiden-Titel 1984-2000 Heavy Metal Um unser Jubiläum gebührlich zu feiern, haben wir uns durch die Untiefen des Archivs gewühlt, um die schönsten Schätze aus 40 Jahren Maximum Metal zu bergen. Heute geht es wieder in die 80er und 90er, um eine ganz besondere Band zu würdigen: Iron Maiden. Laut der Rock And Roll Hall Of Fame würden Iron Maiden im Erfolgsfall mit folgenden (Ex-)Mitgliedern aufgenommen werden: Bruce Dickinson (Gesang), Steve Harris (Bass), Nicko McBrain, Clive Burr (beide Schlagzeug), Adrian Smith, Dave Murray und Janick Gers, Dennis Stratton (alle Gitarre) sowie Paul Di’Anno selbst. Sollte dies eines Tages zustandekommen, würde die Band im Rahmen einer Zeremonie geehrt werden, zu deren Höhepunkt ein Live-Auftritt gehört. Dieser Tradition erteilte Di’Anno allerdings eine Absage.

„Ehrlich gesagt hat keiner von uns Interesse daran. Ich denke, das kann ich auch für Maiden selbst mit Fug und Recht behaupten“, so der Musiker. „Wir halten das für einen Haufen Blödsinn, um ehrlich zu sein. Es gibt diverse Soul-Sänger und andere Genre-Vertreter in der Rock And Roll Hall Of Fame. Verpisst euch! Das ist ein Witz. […] Also verstehe ich das nicht, wirklich nicht. Es ist eigentlich eine Farce. Ich habe letztes Jahr einen Heavy Metal-Award gewonnen, ich kann mich nicht erinnern. Vermutlich war er von The Metal Voice oder so. Ich bin in der Metal Hall Of Fame. Das bedeutet mir mehr als alles andere.“

SENJUTSU auf Amazon.de bestellen!

Empfehlung der Redaktion Bruce Dickinson: Iron Maiden funktioniert nicht als Demokratie Heavy Metal Bei Iron Maiden läuft es laut Frontmann Bruce Dickinson wie beim Fußball. Und das bedeutet für die Band Teamwork statt Demokratie. Bands und Künstlern, seit deren Debütalbum 25 Jahre vergangen sind, sind dazu berechtigt, in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen zu werden. Pro Jahr werden mehrere Nominierte genannt, über deren Aufnahme anschließend abgestimmt wird. Zwar haben Iron Maiden die erforderlichen Kriterien bereits erfüllt, das notwendige Voting konnten sie allerdings bisher nicht für sich entscheiden.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.