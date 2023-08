Die Rechtsbeistände von Till Lindemann sind gegen eine Petition bezüglich der Absage der Rammstein-Shows in Berlin vorgegangen.

Rammstein spielen in Kürze drei Mal in Berlin. Am 15., 16. und 18. Juli laden die NDH-Metaller ins Olympiastadion. Bekanntlich laufen zwei Petitionen, mit denen die Initiatoren die Absage dieser Shows erzwingen wollen. Gegen eine Petition geht Till Lindemann nun über seine Anwälte vor. Wie t-online berichtet, geht es konkret um das Gesuch "Keine Bühne für Rammstein". So hat die Kanzlei Schertz-Bergmann eine Abmahnung beziehungsweise eine Unterlassungserklärung an die Petitionsplattform Campact e.V. geschickt. Aus Sicht der Anwälte stehe es der Petentin zwar zu, Kritik an Till Lindemann und Rammstein zu üben. Das "Aufstellen und Verbreiten unwahrer und ehrverletzender Tatsachenbehauptungen" gehe allerdings zu…